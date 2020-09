В Иордании рванул склад боеприпасов: есть погибшие и раненые. Видео

В ночь на 11 сентября в Иордании в городе Эз-Зарка произошел взрыв на складе боеприпасов вооруженных сил страны, размещенный в районе Аль-Габави.

По предварительной информации, два человека погибли, еще трое пострадали и были госпитализированы, сообщает Al Arabiya (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

После взрыва на складе начался пожар. На место происшествия прибыли сотрудники службы безопасности и гражданской обороны, район оцепили.

Государственный министр по делам СМИ уточнил, что взрыв на складе непригодных минометных бомб произошел в результате короткого замыкания. Склад размещен в изолированной и нежилой зоне.

Huge explosion rocks Zarqa #Jordan, early reports indicates it’s a military depot near the city. pic.twitter.com/Wj6oJgzxJd