В Индонезии "проснулся" вулкан Синабунг: столб пепла достиг 5 км. Фото и видео

Пепел из вулкана уже охватил несколько сел.

Утром 10 августа "проснулся" вулкан Синабунг на индонезийском острове Суматра.

Как сообщает DW, он выбросил огромное облако пепла, достигшее высоты 5 км (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Сейчас погибших нет. Однако пепел уже охватил несколько сел, расположенных в 20 км от кратера. Люди вынуждены прикрывать лицо, чтобы защититься от выпада золы.

Местные власти призвали жителей и туристов избегать пребывания в радиусе 5 км от кратера и предупредили о возможных потоках лавы.

В то же время, по данным Управления гражданской авиации, в регионе и дальше осуществляются авиаперелеты.

Синабунг является одним из 120 активных вулканов в Индонезии. К 2010 году он был неактивным несколько веков. Во время извержения вулкана в 2014 году погибло 16 человек, в 2016-м – 7 человек.

В Индонезии "проснулся" вулкан Синабунг sky

В Индонезии "проснулся" вулкан Синабунг dw.com

В Индонезии "проснулся" вулкан Синабунг dw.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае на итальянском острове Сицилия вулкан Этна выбросил столб пепла на высоту 4,5 км.