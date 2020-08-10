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В Индонезии "проснулся" вулкан Синабунг: столб пепла достиг 5 км. Фото и видео

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Мир
1,2 т.
Пепел из вулкана уже охватил несколько сел

Пепел из вулкана уже охватил несколько сел.

Утром 10 августа "проснулся" вулкан Синабунг на индонезийском острове Суматра.

Как сообщает DW, он выбросил огромное облако пепла, достигшее высоты 5 км (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Сейчас погибших нет. Однако пепел уже охватил несколько сел, расположенных в 20 км от кратера. Люди вынуждены прикрывать лицо, чтобы защититься от выпада золы.

Местные власти призвали жителей и туристов избегать пребывания в радиусе 5 км от кратера и предупредили о возможных потоках лавы.

В то же время, по данным Управления гражданской авиации, в регионе и дальше осуществляются авиаперелеты.

Синабунг является одним из 120 активных вулканов в Индонезии. К 2010 году он был неактивным несколько веков. Во время извержения вулкана в 2014 году погибло 16 человек, в 2016-м – 7 человек.

В Индонезии "проснулся" вулкан Синабунг

В Индонезии "проснулся" вулкан Синабунг sky

В Индонезии "проснулся" вулкан Синабунг

В Индонезии "проснулся" вулкан Синабунг dw.com

В Индонезии "проснулся" вулкан Синабунг

В Индонезии "проснулся" вулкан Синабунг dw.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае на итальянском острове Сицилия вулкан Этна выбросил столб пепла на высоту 4,5 км.

Индонезиявулкан
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