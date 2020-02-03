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3 февраля • обновлено в 10:26
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В Идлибе произошли столкновения: погибли военные Турции

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Во время столкновений с сирийской правительственной армией в Идлибе погибли четверо турецких воинов, еще девять получили ранения.

Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на Минобороны Турции. Один из раненых военных находится в тяжелом состоянии.

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"Стороны конфликта были заранее оповещены о координатах размещения турецких войск, дислоцированных на северо-западе Сирии с целью предотвращения боестолкновений. Несмотря на это, по району дислокации турецких войск был нанесен артиллерийский удар", – рассказали в Минобороны Турции.

После этого Турция нанесла ответный удар.

"Кровь наших солдат не останется не отомщенной, виновные ответят за это", – написал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля новая колонна военной техники Турции пересекла границу с Сирией.

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Автор
Екатерина Луговская
Место
Сирия Идлиб
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