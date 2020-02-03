В Идлибе произошли столкновения: погибли военные Турции

Во время столкновений с сирийской правительственной армией в Идлибе погибли четверо турецких воинов, еще девять получили ранения.
Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на Минобороны Турции. Один из раненых военных находится в тяжелом состоянии.
"Стороны конфликта были заранее оповещены о координатах размещения турецких войск, дислоцированных на северо-западе Сирии с целью предотвращения боестолкновений. Несмотря на это, по району дислокации турецких войск был нанесен артиллерийский удар", – рассказали в Минобороны Турции.
После этого Турция нанесла ответный удар.
"Кровь наших солдат не останется не отомщенной, виновные ответят за это", – написал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в Twitter.
Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib’te şehit olan dört askerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) February 3, 2020
İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir.
Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir.
Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля новая колонна военной техники Турции пересекла границу с Сирией.
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