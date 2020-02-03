В Идлибе произошли столкновения: погибли военные Турции

Во время столкновений с сирийской правительственной армией в Идлибе погибли четверо турецких воинов, еще девять получили ранения.

Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на Минобороны Турции. Один из раненых военных находится в тяжелом состоянии.

"Стороны конфликта были заранее оповещены о координатах размещения турецких войск, дислоцированных на северо-западе Сирии с целью предотвращения боестолкновений. Несмотря на это, по району дислокации турецких войск был нанесен артиллерийский удар", – рассказали в Минобороны Турции.

После этого Турция нанесла ответный удар.

"Кровь наших солдат не останется не отомщенной, виновные ответят за это", – написал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в Twitter.

Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib’te şehit olan dört askerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum.

İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir.

Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) February 3, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля новая колонна военной техники Турции пересекла границу с Сирией.

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