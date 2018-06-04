УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика

В Гватемале проснулся вулкан, погребающий людей заживо: жуткие фото и видео

15.9тЧитать новость на украинском

В результате мощнейшего извержения вулкана Фуэго в Гватемале погибли минимум 25 человек, 20 получили ранения, а 3100 были эвакуированы из зоны бедствия (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Из-за взрыва в небо поднялся гигантский столб плотного дыма, высота которого достигает почти 10 километров, а окрестности залила река раскаленной лавы. Кроме того, вулканический пепел разнесло на расстояние свыше 19 км. Часть его долетела даже до столицы Гватемалы, находящейся от места катаклизма в 40 км, пишет CNN.

Месторасположение вулкана Фуэго

Google Maps

По словам местных жителей, фатальная статистика может еще больше увеличиться, поскольку велика вероятность того, что некоторые люди попросту оказались заживо погребены. В этой связи поисково-спасательные работы в Гватемале решили проводить даже в ночное время. Из-за трагедии президент страны Джимми Моралес объявил три дня национального траура.

Новости
На Гавайях лава мгновенно сожгла брошеное авто: впечатляющее видео

Кроме того, власти призвали жителей, живущих в непосредственной близости от вулкана, немедленно эвакуироваться. В особую зону риска входят такие населенные пункты, как Чимальтенанго, Сакатепекеса и Эскуинтла.

В Министерстве здравоохранения Гватемалы отметили, что после извержения в больницы были госпитализированы 15 человек, 12 из которых — дети. У всех них диагностированы сильные ожоги.

Несмотря на то, что основная фаза активности вулкана закончилась еще вечером 3 июня, сейсмологи не исключают ее возобновления и предостерегают местных жителей от нахождения в местах, где могут сойти оползни с вулканической породой.

Извержение вулкана Фуэго

REX/Shutterstock

Извержение вулкана Фуэго

AFP

Извержение вулкана Фуэго

AFP

Извержение вулкана Фуэго

AFP

Извержение вулкана Фуэго

AFP

Извержение вулкана Фуэго

AFP

Извержение вулкана Фуэго

AFP

Извержение вулкана Фуэго

REX/Shutterstock

Извержение вулкана Фуэго

REX/Shutterstock

Извержение вулкана Фуэго

REX/Shutterstock

Извержение вулкана Фуэго

AFP

Извержение вулкана Фуэго

AP Photo

Извержение вулкана Фуэго

Ele‏ @carel1284

Извержение вулкана Фуэго

Ele‏ @carel1284

Извержение вулкана Фуэго

Ele‏ @carel1284

Извержение вулкана Фуэго

Ele‏ @carel1284

Извержение вулкана Фуэго

AP Photo

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале мая на Гавайских островах объявили экстренную эвакуацию населения из-за извержения вулкана Килауэа.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
5
Интересно
31
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги