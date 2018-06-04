В Гватемале проснулся вулкан, погребающий людей заживо: жуткие фото и видео

В результате мощнейшего извержения вулкана Фуэго в Гватемале погибли минимум 25 человек, 20 получили ранения, а 3100 были эвакуированы из зоны бедствия (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Из-за взрыва в небо поднялся гигантский столб плотного дыма, высота которого достигает почти 10 километров, а окрестности залила река раскаленной лавы. Кроме того, вулканический пепел разнесло на расстояние свыше 19 км. Часть его долетела даже до столицы Гватемалы, находящейся от места катаклизма в 40 км, пишет CNN.

Месторасположение вулкана Фуэго Google Maps

По словам местных жителей, фатальная статистика может еще больше увеличиться, поскольку велика вероятность того, что некоторые люди попросту оказались заживо погребены. В этой связи поисково-спасательные работы в Гватемале решили проводить даже в ночное время. Из-за трагедии президент страны Джимми Моралес объявил три дня национального траура.

Кроме того, власти призвали жителей, живущих в непосредственной близости от вулкана, немедленно эвакуироваться. В особую зону риска входят такие населенные пункты, как Чимальтенанго, Сакатепекеса и Эскуинтла.

В Министерстве здравоохранения Гватемалы отметили, что после извержения в больницы были госпитализированы 15 человек, 12 из которых — дети. У всех них диагностированы сильные ожоги.

Несмотря на то, что основная фаза активности вулкана закончилась еще вечером 3 июня, сейсмологи не исключают ее возобновления и предостерегают местных жителей от нахождения в местах, где могут сойти оползни с вулканической породой.

Извержение вулкана Фуэго REX/Shutterstock

Извержение вулкана Фуэго AFP

Извержение вулкана Фуэго AFP

Извержение вулкана Фуэго AFP

Извержение вулкана Фуэго AFP

Извержение вулкана Фуэго AFP

Извержение вулкана Фуэго AFP

Извержение вулкана Фуэго REX/Shutterstock

Извержение вулкана Фуэго REX/Shutterstock

Извержение вулкана Фуэго REX/Shutterstock

Извержение вулкана Фуэго AFP

Извержение вулкана Фуэго AP Photo

Извержение вулкана Фуэго Ele‏ @carel1284

Извержение вулкана Фуэго Ele‏ @carel1284

Извержение вулкана Фуэго Ele‏ @carel1284

Извержение вулкана Фуэго Ele‏ @carel1284

Извержение вулкана Фуэго AP Photo

Volcán de Fuego y sus erupciones... pic.twitter.com/6T9TxQ6hOo — Guía espiritual. (@renato_lechuga) 3 июня 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале мая на Гавайских островах объявили экстренную эвакуацию населения из-за извержения вулкана Килауэа.