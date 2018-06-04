В Гватемале проснулся вулкан, погребающий людей заживо: жуткие фото и видео

В результате мощнейшего извержения вулкана Фуэго в Гватемале погибли минимум 25 человек, 20 получили ранения, а 3100 были эвакуированы из зоны бедствия (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).
Из-за взрыва в небо поднялся гигантский столб плотного дыма, высота которого достигает почти 10 километров, а окрестности залила река раскаленной лавы. Кроме того, вулканический пепел разнесло на расстояние свыше 19 км. Часть его долетела даже до столицы Гватемалы, находящейся от места катаклизма в 40 км, пишет CNN.
Месторасположение вулкана Фуэго
Google Maps
По словам местных жителей, фатальная статистика может еще больше увеличиться, поскольку велика вероятность того, что некоторые люди попросту оказались заживо погребены. В этой связи поисково-спасательные работы в Гватемале решили проводить даже в ночное время. Из-за трагедии президент страны Джимми Моралес объявил три дня национального траура.
Кроме того, власти призвали жителей, живущих в непосредственной близости от вулкана, немедленно эвакуироваться. В особую зону риска входят такие населенные пункты, как Чимальтенанго, Сакатепекеса и Эскуинтла.
В Министерстве здравоохранения Гватемалы отметили, что после извержения в больницы были госпитализированы 15 человек, 12 из которых — дети. У всех них диагностированы сильные ожоги.
Несмотря на то, что основная фаза активности вулкана закончилась еще вечером 3 июня, сейсмологи не исключают ее возобновления и предостерегают местных жителей от нахождения в местах, где могут сойти оползни с вулканической породой.
Извержение вулкана Фуэго
REX/Shutterstock
Извержение вулкана Фуэго
AFP
Извержение вулкана Фуэго
AFP
Извержение вулкана Фуэго
AFP
Извержение вулкана Фуэго
AFP
Извержение вулкана Фуэго
AFP
Извержение вулкана Фуэго
AFP
Извержение вулкана Фуэго
REX/Shutterstock
Извержение вулкана Фуэго
REX/Shutterstock
Извержение вулкана Фуэго
REX/Shutterstock
Извержение вулкана Фуэго
AFP
Извержение вулкана Фуэго
AP Photo
Извержение вулкана Фуэго
Ele @carel1284
Извержение вулкана Фуэго
Ele @carel1284
Извержение вулкана Фуэго
Ele @carel1284
Извержение вулкана Фуэго
Ele @carel1284
Извержение вулкана Фуэго
AP Photo
Volcán de Fuego y sus erupciones... pic.twitter.com/6T9TxQ6hOo— Guía espiritual. (@renato_lechuga) 3 июня 2018 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, в начале мая на Гавайских островах объявили экстренную эвакуацию населения из-за извержения вулкана Килауэа.