В Грузии мужчина захватил заложников в банке и устроил стрельбу. Видео

В городе Зугдиди 21 октября вооруженный человек взял в заложники сотрудников и клиентов филиала Банка Грузии, расположенного на улице Гамсахурдия.

Преступник вооружен автоматом и гранатой, сообщает Telegram-канал "Николай Левшиц – channel in Georgia" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам сотрудника банка, вооруженный человек, войдя в здание, несколько раз выстрелил.

На месте происшествия находится спецназ, здание банка оцеплено. Преступник пока не объявил свои требования. По предварительным данным, в заложниках находятся 40 человек.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, неизвестный захватил шестерых заложников в отделении банка BRED на бульваре Страсбург в центре Гавра. Позже он отпустил всех и сдался полиции.