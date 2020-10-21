В Грузии мужчина захватил заложников в банке и устроил стрельбу. Видео
По предварительной информации, это ограбление
В заложниках находится 40 человек
Здание оцеплено спецназом
В городе Зугдиди 21 октября вооруженный человек взял в заложники сотрудников и клиентов филиала Банка Грузии, расположенного на улице Гамсахурдия.
Преступник вооружен автоматом и гранатой, сообщает Telegram-канал "Николай Левшиц – channel in Georgia" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
По словам сотрудника банка, вооруженный человек, войдя в здание, несколько раз выстрелил.
На месте происшествия находится спецназ, здание банка оцеплено. Преступник пока не объявил свои требования. По предварительным данным, в заложниках находятся 40 человек.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, неизвестный захватил шестерых заложников в отделении банка BRED на бульваре Страсбург в центре Гавра. Позже он отпустил всех и сдался полиции.