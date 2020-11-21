В Грузии прошел второй тур выборов в парламент: названы победители

В субботу, 21 ноября, завершился второй тур выборов в однопалатный парламент Грузии.

Так, в 17 одномандатных избирательных округах победили кандидаты от ГМДГ (Грузинская мечта – Демократическая Грузия, – ред.), передает "Deutsche Welle".

Как стало известно, в знак протеста против результатов первого тура выборов оппозиция отозвала своих наблюдателей и членов избиркомов и заявила о неучастии во втором туре, призвав своих сторонников бойкотировать голосование.

Но все же в бюллетенях были указаны имена оппозиционных кандидатов.

Стоит отметить, что итоговая явка во втором туре оказалась низкой и составила всего 26,29%.

Официально Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии должна обнародовать итоги в ночь на 22 ноября. Но на сайте произошел сбой и публиковать результаты приходится в альтернативной форме.

"Во время загрузки итогов выборов на сайт results.cec.gov.ge был зафиксирован технический/программный сбой, причины которого выясняются. Возможно, место имело проникновение извне", – сообщили в ЦИК.

Поэтому им пришлось выкладывать результаты выборов, а также заключительные протоколы с помощью резервных ссылок.

Кроме того, второй тур выборов в Грузии прокомментировал исполнительный секретарь партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

"У нас есть предварительные результаты выборов. Как и ожидалось, все 17 кандидатов "Грузинской мечты" получили депутатские мандаты. Соответственно, "Грузинская мечта" будет представлена в парламенте 90 депутатами. Среди оппозиции места распределились следующим образом: 36 мандатов у "Единого национального движения", пять – у "Европейской Грузии", по четыре мандата – у партий "Лело", "Стратегия Агмашенебели", "Альянса патриотов" и "Гирчи", у партии "Граждане" – два мандата, а у Лейбористской партии – один", – сказал Кобахидзе.

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