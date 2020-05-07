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7 мая • обновлено в 12:36
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В Германии призвали немедленно снять санкции против России

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В Бундестаге ФРГ считают, что действия России во время пандемии коронавируса COVID-19 заслуживают снятия санкций против нее.

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Об этом заявил в интервью российскому агентству Sputnik глава германо-российской группы в Бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд.

Робби Шлунд нашел новый предлог для снятия санкций с Кремля

Робби Шлунд нашел новый предлог для снятия санкций с Кремля

"Кризис вокруг коронавируса показал, что прежде всего Россия продемонстрировала высокую степень солидарности и сочувствия в международном сообществе. Всем было показано, что Россия привержена миру и сотрудничеству, а не санкциям и эскалации конфликта", – отметил он.

По мнению депутата, санкции принципиально не целесообразны, поскольку, если обратиться к истории, они всегда ведут к обострению конфликтов, вплоть до военного противостояния.

"Поэтому все санкционные меры с какой бы то ни было стороны должны быть немедленно прекращены, особенно против России", – подчеркнул Шлунд.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия, Китай, Иран, Куба, Сирия, Никарагуа, Венесуэла и КНДР призвали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша потребовать от ряда других стран снять санкции, мешающие борьбе с распространением коронавируса.

В свою очередь Гутерреш призвал лидеров "Большой двадцатки" к снятию санкций, которые мешают доставке продовольствия и медицинской помощи в различные страны, в том числе и Россию.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил главу МИД Дании о манипуляции Россией пандемией COVID-19 ради снятия санкций.

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Темы
Коронавирус Санкции против России
Место
Германия
Тег
санкции
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Iva Vit
Iva Vit
У свiдомой отары, пердательное технологичное отверстие сжалось в готовность, к рубке лома на пятаки?
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Ещё один прикормленный кремлём )))))))))))
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Из главных достижений орды -вовремя профинансировали "Альтернативу" и лично г.Шлунда ; к счастью, в Германии Шлундов много и всех не купишь.....
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