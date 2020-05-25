Главная Новости
25 мая • обновлено в 14:33
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В Германии полностью снимают карантин: чем заменят

2.3т
Читать материал на украинском

Одна из федеральных земель Германии – Тюрингия – приняла решение с 6 июня полностью снять карантинные ограничения в связи с пандемией коронавируса.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как сообщает Daily Mail, за последние сутки число случаев заболевания коронавирусом и смертности в этом регионе достигло нового минимума – 289 заболевших и 10 умерших.

Тюрингия отменяет карантин

Тюрингия отменяет карантин

Тюрингия планирует заменить карантинные меры "рекомендациями по борьбе с COVID-19", а в случае необходимости принять более строгие меры на местном уровне.

В соответствии с новыми правилами, маски не будут обязательными, а безопасное расстояние между людьми будет рекомендованным, а не принудительным.

Тюрингия уже начала открывать отели и рестораны, местные власти смогут устанавливать для них собственные правила работы.

Порог для повторного введения карантина будет установлен на уровне 35 новых случаев заражения на 100 тыс. человек в неделю, что ниже национального порога в 50 случаев.

Такой шаг вызвал критику со стороны немецких чиновников, которые назвали его "преждевременным" и "опасным экспериментом".

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пандемия COVID-19 закончится только тогда, когда появится вакцина и специальные хорошие механизмы лечения.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Место
Германия
Теги
карантин вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 21 245.

    Вылечились: 7234. Умерли: 623.

  • В мире заболели более 5,5 млн человек, погибли – более 346 тысяч.

  • В Украине появился новый эпицентр COVID-19 – в Ривненской области растет количество зараженных.

  • Черногория стала первой страной в Европе, полностью преодолевшей пандемию.

  • Иммунолог пояснил, как лето "ударит" по COVID-19.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги