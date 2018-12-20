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В Германии авто на полном ходу влетело в толпу: много пострадавших

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В четверг, 20 декабря, в городе Реклингхаузен в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия (Германия) авто въехало в толпу на автобусной остановке. По предварительным данным, один человек погиб, травмыровано 8.

ДТП произошло около 14:50 по местному времени, сообщает Bild. Шестеро раненых, в том числе водитель, госпитализированы. Жертвой аварии оказалась женщина.

По словам очевидцев, малолитражный автомобиль неожиданно вылетел на встречную полосу, а затем врезался в остановку.

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Фото с места ДТП

Фото с места ДТП

Marcel Kusch / dpa

Как отметили правоохранители, есть причины предполагать, что водитель сделал это сознательно.

"Есть первые признаки возможной попытки самоубийства со стороны мужчины", — сказала пресс-секретарь полиции Рамона Хёрст.

Фото с места ДТП

Фото с места ДТП

News-Report-NRW

На месте происшествия работали бригады скорой помощи, пожарные и полицейские. Район рядом с остановкой оцепили.

Как писал OBOZREVATEL, 3 декабря в Нью-Йорке (США) автомобиль врезался в толпу людей у бара после того, как там произошла поножовщина.

Место
Германия
Теги
ДТПфотографии
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