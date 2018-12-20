В Германии авто на полном ходу влетело в толпу: много пострадавших

В четверг, 20 декабря, в городе Реклингхаузен в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия (Германия) авто въехало в толпу на автобусной остановке. По предварительным данным, один человек погиб, травмыровано 8.
ДТП произошло около 14:50 по местному времени, сообщает Bild. Шестеро раненых, в том числе водитель, госпитализированы. Жертвой аварии оказалась женщина.
По словам очевидцев, малолитражный автомобиль неожиданно вылетел на встречную полосу, а затем врезался в остановку.
Фото с места ДТП
Marcel Kusch / dpa
Как отметили правоохранители, есть причины предполагать, что водитель сделал это сознательно.
"Есть первые признаки возможной попытки самоубийства со стороны мужчины", — сказала пресс-секретарь полиции Рамона Хёрст.
Фото с места ДТП
News-Report-NRW
На месте происшествия работали бригады скорой помощи, пожарные и полицейские. Район рядом с остановкой оцепили.
Как писал OBOZREVATEL, 3 декабря в Нью-Йорке (США) автомобиль врезался в толпу людей у бара после того, как там произошла поножовщина.