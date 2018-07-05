В Египте нашли таинственный гроб и голову: фото необычного саркофага

Египетские археологи обнаружили в Александрии огромный саркофаг из черного гранита.

Так, захоронение относится к Птолемеевскому периоду в истории Древнего Египта, который длился с 332 по 30 год до нашей эры, пишет Khaleej Times.

Находка была обнаружена при раскопках в районе Сиди Габер на глубине пяти метров.

Отмечается, что это один из самых крупных саркофагов, найденных в Александрии: высота составляет 185 сантиметров, длина — 265, и ширина — 165 сантиметров.

Khaleej Times

Интересно, что его еще ни разу не вскрывали и неизвестно, что находится внутри. Вместе с саркофагом обнаружена голова из алебастра, которая, вероятно, изображала похороненного в могиле мужчину.

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