В Эфиопии во время протестов прогремели взрывы: 10 погибших и десятки раненых. Фото и видео

Взрывы прогремели во время протестов после смерти певца Хачалу Хундесса.

В столице Эфиопции Аддис-Абебе прогремели три взрыва во время протестов, которые происходили после гибели популярного певца Хачалу Хундесса.

Как сообщает Reuters со ссылкой на полицию и врачей, погибли 10 человек и более 80 получили ранения (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).

Протесты в Эфиопии из-за смерти певца Хачалу Хундесса addisstandard.com

"Некоторые из тех, кто установил бомбу, погибли, так же как и невинные гражданские", – отметил местный комиссар.

Взрывы в Эфиопии во время протестов из-за смерти певца Хачалу Хундесса Twitter Somalia Latest News

Протесты начались после того, как 29 июня ночью был застрелен Хачалу Хундесса, популярный певец крупнейшей этнической группы в стране. Он знаменит своими песнями о политике, его воспринимали как рупор народа в годы антиправительственных протестов, на фоне которых к власти в 2018 году пришел нынешний премьер-министр страны Абий Ахмед Али.

Взрывы в Эфиопии во время протестов из-за смерти певца Хачалу Хундесса Twitter Somalia Latest News

Взрывы в Эфиопии во время протестов из-за смерти певца Хачалу Хундесса Twitter Somalia Latest News

Взрывы в Эфиопии во время протестов из-за смерти певца Хачалу Хундесса Twitter Somalia Latest News

Взрывы в столице Эфиопии произошли во время протестов из-за смерти певца Хачалу Хундесса Google Maps

Видео протестов после смерти Хачалу Хундесса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июня в сирийском городе произошел теракт. Взрывное устройство привел в действие смертник. По данным местных СМИ, погибли и получили ранения несколько гражданских.