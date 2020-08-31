В Черногории машина въехала в толпу людей: свидетели устроили самосуд

В Черногории машина въехала в толпу людей. Коллаж
В Черногории водитель на BMW въехал в толпу людей, которые отмечали предварительные результаты парламентских выборов, согласно которым победила оппозиция.
Происшествие случилось в городе Никшич, сообщает Vijesti. В результате ЧП госпитализировали трех человек, других пострадавших с легкими телесными повреждениями отпустили домой.
Отмечается, что до приезда полицейских на место аварии очевидцы прибегли к самосуду и напали на вероятного виновника аварии.
ДТП в Черногории Vijesti
Свидетели устроили водителю самосуд Vijesti
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, оппозиция в Черногории объявила о победе на выборах и падении "30-летнего режима".
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