В чем РФ сильнее США: Фельгенгауэр дал ответ

На сегодняшний день армия Российской Федерации имеет неоспоримое преимущество перед другими армиями мира в некоторых видах вооружений.

Но проверить ее возможности можно "только в реальной войне", - сказал "Обозревателю" российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

Отвечая на вопрос, "есть ли что-то, в чем российская армия может состязаться с армией США?" эксперт заверил: "Конечно, есть".

"Известна поговорка, которая приписывается Черчиллю: "Россия никогда не бывает такой сильной, как ты боишься, но и никогда не бывает такой слабой, как ты надеешься", - заметил он.

Так, по словам Фельгенгауэра, "есть совершенно явное превосходство в танках, во всяком случае, на западном фронте". "Россия вышла на первое место в мире по количеству танков. У нее их больше, чем у всех стран НАТО вместе взятых. В настоящее время идет массовая модернизация советского танкового парка, Т-72 и Т-80".

Кроме того, "по системам залпового огня, скорее всего, тоже есть превосходство, вроде бы в авиации повысили боеготовность, вроде бы наша ПВО хорошая", - продолжил эксперт.

В то же время он сказал: "Но насколько хорошая? Для этого надо, чтобы они столкнулись с чем-то серьезным. Реальные возможности проверяются не рейтингами, а на поле боя. Это как футбол. Результат заранее неизвестен. Есть много вещей, которые можно проверить только в реальной войне".

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Как писал "Обозреватель", ранее Павел Фельгенгауэр констатировал: военно-морской флот Российской Федерации находится в состоянии "полной прорухи".