В ОАЭ "железный человек" взлетел в небо: невероятное видео

На выставке новейших технологий в Дубае изобретатель из Британии представил реактивный ранец, позволяющий летать в вертикальном положении.

Разработчиком является Ричард Браунинг, бывший военный, передает "ТСН".

"Для меня это был вызов: смогу ли я поднять в воздух человеческий вес вместе с 40 килограммами оборудования. И мне это удалось. Мы сотрудничаем с 16 армиями по всему миру и готовим пилотов, которые смогли бы руководить такими костюмами", ― рассказал Браунинг.

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Отмечается также, что при помощи своей разработки он уже установил мировой рекорд по скорости.

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