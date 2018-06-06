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В ОАЭ "железный человек" взлетел в небо: невероятное видео

2.2тЧитать новость на украинском

На выставке новейших технологий в Дубае изобретатель из Британии представил реактивный ранец, позволяющий летать в вертикальном положении.

Разработчиком является Ричард Браунинг, бывший военный, передает "ТСН".

"Для меня это был вызов: смогу ли я поднять в воздух человеческий вес вместе с 40 килограммами оборудования. И мне это удалось. Мы сотрудничаем с 16 армиями по всему миру и готовим пилотов, которые смогли бы руководить такими костюмами", ― рассказал Браунинг.

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Отмечается также, что при помощи своей разработки он уже установил мировой рекорд по скорости.

Как писал OBOZREVATEL, ученые сделали неожиданное открытие о влиянии физического труда на человека.

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