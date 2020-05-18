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18 мая • обновлено в 11:58
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В Британии пообещали 30 млн доз вакцины от COVID-19 к осени: сделка уже заключена

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Британское правительство объявило о дополнительном финансировании оксфордских испытаний вакцины от коронавируса, чтобы запустить ее массовое производство уже к осени этого года.

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Сумма вложений составляет более $150 млн. По словам местных властей, в случае успешных испытаний планируется выпуск 30 млн доз лекарства против COVID-19 для британцев уже в сентябре, передает DailyMail.

Отмечается, что 18 мая министр по бизнесу Алок Шарма объявил о заключении сделки между Оксфордским университетом и фармацевтической компанией AstraZeneca по производству вакцины, которая проходит клинические испытания, начиная еще с 23 апреля.

В Британии пообещали 30 млн доз вакцины от COVID-19 к осени: сделка уже заключена

Для ускорения разработки лекарства AstraZeneca пообещали выделить 84 млн фунтов стерлингов в дополнение к предыдущим 47 млн (в целом около $158 млн), чтобы массовое производство могло начаться как можно скорее, если оно окажется эффективным.

"Проект в Оксфорде успешно продвигается, и еще одна попытка вакцины в Имперском колледже Лондона также продвигается хорошо. Работающая вакцина рассматривается как единственно верный путь для мира вернуться к чему-то, напоминающему нормальную жизнь", – отметил Шарм.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале мая в Британии заявили, что их ученые уже через шесть недель могут получить первые результаты тестирования вакцины против коронавируса COVID-19. Исследования проходят в Оксфордском университете, где экспериментальный препарат ввели нескольким сотням пациентов. Эксперты дают 80% на его успешность.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Коронавирус Исследование ученых
Место
Великобритания
Тег
вирус
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