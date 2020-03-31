В Европе от коронавируса умер ребенок

В Бельгии умерла 12-летняя девочка, которая была больна коронавирусной инфекцией.
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Об этом заявил представитель бельгийской медицинской администрации Эмманюэль Андре. По его словам, это самая молодая жертва COVID-19 в Европе, передает издание lesoir.be.
"От последствий коронавируса умерла 12-летняя девочка. Это очень редкое событие... Эта смерть нас шокировала!" – сказал он.
В Бельгии от коронавируса умерла 12-летняя девочка
По словам другого представителя Стивена ван Гухта, за три дня до смерти у девочки была лихорадка. В то же время никаких других подробностей относительно трагедии не приводится, в частности, нет данных, были ли у умершего ребенка другие проблемы со здоровьем.
Отмечается, что это первая смерть ребенка в результате коронавирусной инфекции в этой стране. По официальным данным, сейчас в Бельгии зафиксировано 705 смертей из-за COVID-19.
Как сообщал OBOZREVATEL, из больницы в Черновцах выписали ребенка, который оправился от коронавируса.
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