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31 марта • обновлено в 14:08
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В Европе от коронавируса умер ребенок

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В Бельгии умерла 12-летняя девочка, которая была больна коронавирусной инфекцией.

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Об этом заявил представитель бельгийской медицинской администрации Эмманюэль Андре. По его словам, это самая молодая жертва COVID-19 в Европе, передает издание lesoir.be.

"От последствий коронавируса умерла 12-летняя девочка. Это очень редкое событие... Эта смерть нас шокировала!" – сказал он.

В Бельгии от коронавируса умерла 12-летняя девочка

В Бельгии от коронавируса умерла 12-летняя девочка

По словам другого представителя Стивена ван Гухта, за три дня до смерти у девочки была лихорадка. В то же время никаких других подробностей относительно трагедии не приводится, в частности, нет данных, были ли у умершего ребенка другие проблемы со здоровьем.

Отмечается, что это первая смерть ребенка в результате коронавирусной инфекции в этой стране. По официальным данным, сейчас в Бельгии зафиксировано 705 смертей из-за COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, из больницы в Черновцах выписали ребенка, который оправился от коронавируса.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Бельгия
Тег
умер ребенок
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