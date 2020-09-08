В Беларуси заявили о попытке бегства Колесниковой в Украину. Видео

В Беларуси заявили, что Иван Кравцов, Мария Колесникова и Антон Родненков пытались сбежать в Украину. (newbelarus.vision)

Члены Координационного совета по захвату власти в Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов якобы сбежали в Украину в ночь на 8 сентября.

При этом их коллега Мария Колесникова была задержана на границе, сообщают белорусские СМИ. В сети появилось и видео того, как авто с оппозиционерами покидало территорию страны (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, Telegram-канал "ATN_NEWS" пишет, якобы на фоне слухов о похищении Колесниковой, она и двое ее коллег, "отключив телефоны, тайком выдвинулись к белорусско-украинской границе".

"Дождавшись ночи, как и положено жанру темного дела, участники решают прорываться на ту сторону. Именно прорываться! Беглецы прошли пограничный и таможенный контроль, а при осмотре авто у них сдали нервы. Резко рванув в сторону Украины, они чуть не сбили пограничника. При этом Колесникову буквально выбросили из машины", – говорится в сообщении.

Мария Колесникова и Антон Родненков. Коммерсантъ

Там добавили, что в итоге у Родненкова и Кравцова получилось сбежать, а Колесникову "задержали прямо на границе, беглецов ищут вместе с украинцами". В сети опубликовали и видео "прорыва", хотя на кадрах не видно ни Колесниковой, ни ее коллег.

Со своей стороны официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заверил, что все трое покинули территорию Беларуси.

"Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины", – цитирует его слова Telegram-канал "TUT.BY новости".

Также в сети появилось видео признания Кравцова о том, что он с коллегами намерен уехать из страны.

"Я принял решение покинуть территорию страны. Сейчас мы, в том числе Мария Колесникова, будем пересекать границу Республики Беларусь и покинем ее на некоторое время", – сказал Кравцов.

Кравцов заявил о намерении выехать из Беларуси. Скриншот с видео

Позже телеканал "Беларусь 1" в своем Telegram тоже сообщил, что Антон Родненков и Иван Кравцов "этой ночью сбежали за границу".

"Сейчас они находятся на территории Украины. Их коллега Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе", –повторило СМИ уже озвученную информацию.

Правда, отмечается, что в Госпогранкомитете опять таки не смогли ее подтвердить, повторив, что пограничный контроль прошли все трое белорусов.

Скриншот сообщения. Telegram-канал "ATN_NEWS"

Скриншот. Telegram-канал "TUT.BY новости"

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября в центре Минска (Беларусь) якобы похитили члена Координационного совета Марию Колесникову. Однако в милиции опровергли свою причастность.

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