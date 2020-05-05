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5 мая • обновлено в 09:21
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В Беларуси скрывают последствия COVID-19: появилось вопиющее видео из больницы

21.9т
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В Беларуси по 10 дней ждут результатов тестов на коронавирус, а высокую смертность якобы пытаются скрыть.

Об этом пишут в Telegram-канале "Беларусь головного мозга". Опубликовали также показательное видео, заснятое возле роддома в Барановичах, который перепрофилировали под больных COVID-19 (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как ночью из больницы выносят тело человека, накрытое белой тканью. Возле выхода заметили авто, которое, вероятно, должно было его увезти.

В Беларуси скрывают последствия COVID-19

В Беларуси скрывают последствия COVID-19

Скриншот из видео

"Читатели жалуются, что если тесты и берут, то результатов нужно ждать по 7-10 дней. Человек может умереть и не дождаться теста на коронавирус", – добавили под видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее санитарка из белорусского Витебска рассказала, что врачи работают из последних сил.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Беларусь
Тег
вирус
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