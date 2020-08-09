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В Беларуси озвучены первые результаты экзит-полов

Дарья Дурова
Мир
11,1 т.
В Беларуси озвучены первые результаты экзит-полов

Действующий президент Александр Лукашенко предварительно побеждает на выборах президента Беларуси с 79,7% голосов.

Об этом свидетельствуют первые данные экзит-пола государственной Молодежной лаборатории. Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская, по данным государственных опросов избирателей, набрала 6,8% голосов.

Данные, озвученные в эфире канала "Беларусь 24"

Данные, озвученные в эфире канала "Беларусь 24"

В то же время, по информации оппозиционных ресурсов, результаты неофициальных экзит-полов противоположные:

  • Лукашенко – 15,7 %;

  • Тихановская – 71,1 %.

Предварительные результаты официальных

Новость дополняется...

БеларусьАлександр Лукашенко
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