В Беларуси от коронавируса COVID-19 не умер ни один человек, и не умрет, а летальные случаи связаны с другими хроническими заболеваниями.

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Такое заявление президент страны Александр Лукашенко сделал во время встречи с главами Минздрава, администрации президента, Совета республики и Совета безопасности 13 апреля, передает "Белта" (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

По его словам, коронавирус является даже не толчком, а "атмосферой, в которой развиваются хронические болезни".

"У нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были. Специалисты ВОЗ, они это видели. Это сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная легочная недостаточность. В комплекте. И сахарный диабет", – отметил он.

Также Лукашенко обратился к людям, которые госпитализированы с COVID-19. "Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет. У нас уже опыт этого года есть. За каждого человека будем сражаться", – заверил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко резко раскритиковал российские СМИ за предвзятость в осветлении пандемии коронавируса COVID-19 в Беларуси.

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