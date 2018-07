В Австралии поймали крокодила-монстра: как он выглядит

Около города Кэтрин на севере Австралии попался в ловушку огромный крокодил весом 600 кг, которого не могли поймать восемь лет.

"Мы делали несколько попыток в течение многих лет, потому что его было очень тяжело поймать", - заявил старший офицер отдела по вопросам дикой природы северных территорий Джон Берк, сообщает AFP.

По его словам, он является самым крупным крокодилом, который когда-либо был извлечен из речки Кэтрин.

Длина крокодила - 4,7 метра. Впервые крокодила-монстра видели в 2010 году. Его ориентировочный возраст – 60 лет.

NT Parks and wildlife have caught the biggest croc in Katherine to date. Rangers have been chasing the 4.71 m saltie for 10 years. pic.twitter.com/EfL3JIXhFr