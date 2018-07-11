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В Австралии поймали крокодила-монстра: как он выглядит

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Около города Кэтрин на севере Австралии попался в ловушку огромный крокодил весом 600 кг, которого не могли поймать восемь лет.

"Мы делали несколько попыток в течение многих лет, потому что его было очень тяжело поймать", - заявил старший офицер отдела по вопросам дикой природы северных территорий Джон Берк, сообщает AFP.

По его словам, он является самым крупным крокодилом, который когда-либо был извлечен из речки Кэтрин.

Длина крокодила - 4,7 метра. Впервые крокодила-монстра видели в 2010 году. Его ориентировочный возраст – 60 лет.

Животное было доставлено на крокодиловую ферму, чтобы избежать внимания местного населения и обеспечить ему спокойное существование.

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Гребенчатые или морские крокодилы водятся в тропической части на севере Австралии. В 1970-х годах их объявили защищенным видом животных, что привело к росту их популяции.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Флориде дайвер встретил под водой огромного морского монстра.

Место
Австралия
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