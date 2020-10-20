В Австралии из-за коронавируса переполнилось хранилище самолетов. Видео

Хранилище самолетов в Центральной Австралии настолько переполнилось самолетами, что его владельцам пришлось искать больше места.

Это связано с тем, что у многих перевозчиков не хватило пассажиров, чтобы оправдать полеты во время пандемии коронавируса, пишет ВВС (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Например, только компания Asia Pacific Airline Storage хранит 94 самолета в Алис-Спрингс и будет хранить больше в Юго-Восточном Квинсленде.

По словам аналитиков, это признак того, насколько тяжелыми стали условия для авиакомпаний.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, научный советник правительства Великобритании Патрик Вэлленс заявил, что вакцина от COVID-19 не сможет полностью остановить вирус. Она только снизит темпы распространения.