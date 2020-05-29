В американском отеле засняли "ребенка-привидение": жуткие кадры

В отеле Eagle's Nest в американском городе Куинси камера видеонаблюдения зафиксировала странную тень, которая напоминает силуэт ребенка.

Одна из уборщиц отеля стала замечать, что из ее тележки пропадают вещи. Она попросила охранника показать ей записи. На них персонал увидел призрачную фигуру, которая крадется по гостиничному коридору. Запись опубликована на ее странице в Facebook (чтобы посмотреть ее, проскролльте новость до конца).

Рixabay (иллюстративное фото)

Судя по видео, это не похоже на тень человека, который мог бы выходить из лифта, ведь в таком случае был бы виден зажженный свет в кабине. Также тень очень мала и напоминает ребенка.

Как отмечает Newsru, сотрудники гостиницы и раньше видели загадочные тени, слышали хихиканье и странные звуки. Теперь постояльцы и персонал считают, что в отеле поселился "дух".

Как сообщал OBOZREVATEL, в больнице города Чандигарх в Индии камеры зафиксировали пугающий момент, когда пустая инвалидная коляска, без видимых причин преодолев большое расстояние, выехала с территории учреждения.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!