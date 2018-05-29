Уже использовали убийство Бабченко: постпред РФ в ООН очернил Украину

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя во время заседания Совета безопасности упомянул убитого в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

"Только в Киеве был убит российский журналист, гражданин России Аркадий Бабченко. Это произошло несколько часов назад", - сказал он, сообщает "Укринформ".

Небензя заявил также, что в Украине "независимых и оппозиционных журналистов убивают". При этом он не назвал ни фамилий, ни тех, кого эти журналисты критиковали.

"Можно предположить, что украинская власть обвинит в этом Россию. Это уже происходило неоднократно ранее", - отметил представитель РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бабченко убили вечером, 29 мая. Одной из версий, по словам нардепа от "Народного фронта" и члена коллегии МВД Антона Геращенко, будут действия российских спецслужб.

Полиция обнародовала фоторобот подозреваемого.