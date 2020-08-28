Ураган "Лаура" в США унес жизни уже шести человек: фото последствий стихии

Ураган Лаура в США. Коллаж
Ураган "Лаура" (Laura) в США, который обрушился на штат Луизиана, унес жизни шести человек.
Об этом в пятницу, 28 августа, сообщил Департамент здравоохранения штата в Twitter.
"Сегодня мы с горечью подтверждаем смерть шести человек в связи со штормом", – говорится в сообщении.
Из-за урагана погибли шесть человек
Стихия разрушила дома
На фотографиях из эпицентра стихии видно, что ураган разрушил и обесточил десятки домов в штате, повалил деревья и вызвал наводнение. Также от "Лауры" сильно пострадали автомобили местных жителей.
Пострадали авто местных жителей
Люди борются с последствиями урагана "Лаура"
Деревья повалило на землю
Ураган в США
Стихия вызвала небольшое наводнение
Пострадали жилые дома
Дома обесточены из-за урагана
Ветер разрушил здание
В Луизиане погибли шесть человек Департамент здравоохранения в Twitter
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, власти штатов Техас и Луизиана в США обязали эвакуироваться более 620 тыс. жителей из-за угрозы обрушения урагана "Лаура".
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