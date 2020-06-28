Умерло более 500 тысяч человек: статистика по COVID-19 на 28 июня. Постоянно обновляется

За минувшие сутки, 27 июня, в трех странах мира зафиксировали самое большое число новых зараженных COVID-19 – Мексика (+4,4 тысячи), Боливия (+1,3 тысячи) и Гондурас (+1 тысяча). Всего в мире количество зараженных превысило больше 10 млн человек.

Больше всего больных в США – 2,6 млн, Бразилия – 1,4 млн и Россия – 628 тысяч. Всего в мире от коронавируса скончалось более 500 тысяч человек.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Умерло более 500 тысяч человек: статистика по COVID-19 на 28 июня. Обновляется

Умерло более 500 тысяч человек: статистика по COVID-19 на 28 июня. Обновляется

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразились 42 065 человек. Умерли 1 110 пациентов, выздоровели – 18 701.

Странами-лидерами по количеству летальных случаев остаются США – 128 тысяч, Бразилия – 57 тысяч и Великобритания – 44 тысяч.

Эпидемиолог предупредил, что в ближайшее время ситуация с COVID-19 в регионах Украины станет неконтролируемой.

Умерло более 500 тысяч человек: статистика по COVID-19 на 28 июня. Обновляется

Умерло более 500 тысяч человек: статистика по COVID-19 на 28 июня. Обновляется

Главное за 28 июня:

02:06 – Страны Европы готовы закрыть отдельные границы в случае ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19, сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

01:24 – У министра обороны Сербии Александра Вулина, который 24 июня посещал парад в Москве, обнаружили коронавирус. В Министерстве обороны утверждают, что его протестировали после госпитализации одного из госсекретарей с положительным тестом.

00:49 – Египет снял многие карантинные ограничения и собирается открывать регулярное и чартерное авиасообщение с 1-2 июля, в частности и для Украины.