Умер султан Омана, который правил 50 лет: поднята армия

Умер 79-летний султан Омана Кабус бен Саид, который руководил страной 50 лет (с 1970 года).
Об этом сообщает Оманское агентство новостей со ссылкой на канцелярию правителя. "С сердцами, верующими в провидение Аллаха, преисполненными печали и великой скорби вместе с абсолютным подчинением воле Аллаха, канцелярия султана извещает, что наш правитель султан Кабус бен Саид был призван к себе Аллахом вечером в пятницу, 10 января", – сказано в заявлении.
Отмечается, что в государстве объявлен трехдневный траур, во время которого не будут работать ни частные, ни бюджетные учреждения.
Кабус бен Саид
ТАСС
В то же время журналист Заид Бенджамин опубликовал видео, на котором видно, что на обочинах дорог столицы Омана — Маската, — появились бронемашины. Армия и полиция приведены в состояние боевой готовности.
В последние годы султан страдал от тяжелого онкологического заболевания.
Как передает "РИА Новости", Кабус бен Саид родился в 1940 году в семье султана Маската Саида бен Таймура, став его единственным сыном. Он учился в британской Королевской военной академии, два года служил в пехотном батальоне британской армии, затем окончил курсы начальников штабов в Германии и прошел специальную подготовку по изучению системы местного самоуправления в Великобритании.
В 1965 году по приказу отца был отправлен под домашний арест, в июле 1970 года пришел к власти в результате дворцового переворота, в августе по инициативе Кабуса султанат Маскат был переименован в султанат Оман.
У самого султана нет наследников. По информации СМИ, преемником может стать его личный помощник с 2002 года Асад бен Тарек бен Теймур Аль Саид.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 января президент Украины Владимир Зеленский был замечен в одном из отелей Омана, куда он отправился после новогоднего отдыха в Карпатах. В пресс-службе президента сообщили, что этот неанонсированный визит является официальным, а у самого Зеленского запланирован ряд встреч на высоком уровне. При этом было заявлено, что глава государства отправился с официальным визитом в Оман за собственный счет.
Украинцы жестко раскритиковали Зеленского из-за отдыха в пятизвездочном отеле в Омане. Президенту напомнили, что пока он отдыхает на новогодние и рождественские праздники, бойцы ВСУ защищают страну в окопах на Донбассе.
После того как разгорелся скандал, пресс-служба Зеленского заявила, что он встретился в Омане с главой МИД султаната Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Они обсудили укрепление отношений между странами, в частности сделали акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.
Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель тоже успела оскандалиться во время резонансного обсуждения отдыха президента.
Самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским на борту приземлился в Киеве в ночь на 9 января. Он вернулся из Омана только спустя сутки после крушения украинского пассажирского самолета в Иране.
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