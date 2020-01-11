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11 января • обновлено в 06:19
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Умер султан Омана, который правил 50 лет: поднята армия

2.8т
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Умер 79-летний султан Омана Кабус бен Саид, который руководил страной 50 лет (с 1970 года).

Об этом сообщает Оманское агентство новостей со ссылкой на канцелярию правителя. "С сердцами, верующими в провидение Аллаха, преисполненными печали и великой скорби вместе с абсолютным подчинением воле Аллаха, канцелярия султана извещает, что наш правитель султан Кабус бен Саид был призван к себе Аллахом вечером в пятницу, 10 января", – сказано в заявлении.

Отмечается, что в государстве объявлен трехдневный траур, во время которого не будут работать ни частные, ни бюджетные учреждения.

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Кабус бен Саид

Кабус бен Саид

ТАСС

В то же время журналист Заид Бенджамин опубликовал видео, на котором видно, что на обочинах дорог столицы Омана — Маската, — появились бронемашины. Армия и полиция приведены в состояние боевой готовности.

В последние годы султан страдал от тяжелого онкологического заболевания.

Как передает "РИА Новости", Кабус бен Саид родился в 1940 году в семье султана Маската Саида бен Таймура, став его единственным сыном. Он учился в британской Королевской военной академии, два года служил в пехотном батальоне британской армии, затем окончил курсы начальников штабов в Германии и прошел специальную подготовку по изучению системы местного самоуправления в Великобритании.

В 1965 году по приказу отца был отправлен под домашний арест, в июле 1970 года пришел к власти в результате дворцового переворота, в августе по инициативе Кабуса султанат Маскат был переименован в султанат Оман.

У самого султана нет наследников. По информации СМИ, преемником может стать его личный помощник с 2002 года Асад бен Тарек бен Теймур Аль Саид.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 5 января президент Украины Владимир Зеленский был замечен в одном из отелей Омана, куда он отправился после новогоднего отдыха в Карпатах. В пресс-службе президента сообщили, что этот неанонсированный визит является официальным, а у самого Зеленского запланирован ряд встреч на высоком уровне. При этом было заявлено, что глава государства отправился с официальным визитом в Оман за собственный счет.

  • Украинцы жестко раскритиковали Зеленского из-за отдыха в пятизвездочном отеле в Омане. Президенту напомнили, что пока он отдыхает на новогодние и рождественские праздники, бойцы ВСУ защищают страну в окопах на Донбассе.

  • После того как разгорелся скандал, пресс-служба Зеленского заявила, что он встретился в Омане с главой МИД султаната Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Они обсудили укрепление отношений между странами, в частности сделали акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.

  • Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель тоже успела оскандалиться во время резонансного обсуждения отдыха президента.

  • Самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским на борту приземлился в Киеве в ночь на 9 января. Он вернулся из Омана только спустя сутки после крушения украинского пассажирского самолета в Иране.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Оман
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Комментарии
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Что-то здесь не чисто: сначала Зеленский отдыхает в Омане, встречается с султаном, возвращается домой, а потом умирает султан..
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Не дождавшись конца отдыха ШутПанЗе завалил султана Омана и безнаказанно свалил вна Урину!
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Tapasenko 0leg, мочеточник, ни дня без гадости?
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Зеленский - cyкa и тут успел нагадить, стоило ему там появиться, как начали султаны помирать. Надо ему в Америку ездить почаще.
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Колорад Ваня, при Кровавом Свине только в обморок падали!
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