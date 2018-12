''Повторит судьбу СССР'': как ультиматум США ''обрушит'' Россию

Если РФ не прекратит в течение 60 дней нарушать Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), то мир столкнется с очередной открытой гонкой вооружения. Дело в том, что Соединенные Штаты в ультимативной форме призвали Россию отказаться от накопления стратегических ракет.

Государственный секретарь США Майк Помпео на встрече министров обороны НАТО заявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению.

"Мы либо прячем голову в песок, либо принимаем решение, руководствуясь здравым смыслом", – сказал Помпео, добавив, что не видит никаких признаков того, что РФ изменит поведение.

Он также уточнил, что нарушение со стороны России договора невозможно рассматривать отдельно от ее беззакония на мировой арене. При этом министры иностранных дел стран-членов НАТО поддержали решительность США.

