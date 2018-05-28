"Заложник агрессии РФ": украинскому журналисту грозит 14 лет тюрьмы

Московский городской суд назвал дату вынесения приговора обвиняемому в шпионаже украинскому журналисту Роману Сущенко.

Об этом сообщил в Twitter его защитник Марк Фейгин.

"Приговор Сущенко будет оглашен 4 июня 2018 года", - написал он.

Приговор Сущенко будет оглашён 4 июня 2018 года — Mark Feygin (@FeyginMark) 28. Mai 2018

Фейгин сообщил, что в понедельник в Мосгорсуде проходят прения сторон по делу Сущенко.

Обвинение просит для журналиста 14 лет лишения свободы, написал защитник.

Обвинение попросило 14 лет для Романа Сущенко. — Mark Feygin (@FeyginMark) 28. Mai 2018

Спикер министерства Марьяна Беца в своем Twitter вновь напомнила о незаконности действий россиян. "В очередной раз подчеркиваем политическую мотивированность дела, требуем освободить журналиста Сущенко - заложника агрессии РФ", - подчеркнула Беца.

Вчергове наголошуємо на політичній вмотивованості справи,вимагаємо звільнити журналіста Сущенка-заручника агресії РФ https://t.co/tQLJo7ATVn — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 28. Mai 2018

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский журналист Роман Сущенко был задержан 2 октября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частным визитом.

7 октября 2016 против него было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ ("шпионаж"). В ГУР МОУ отрицают это. МИД Украины требует освобождения журналиста.