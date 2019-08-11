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Украинский офицер произвел фурор в Британии: чем прославился

2.2т Читать материал на украинском

В Великобритании украинский офицер Артем Бараненко получил особую награду - Меч лучшего зарубежного выпускника Королевской академии сухопутных войск.

Об этом в Facebook сообщает Министерство обороны Украины. Бараненко обошел других 33 офицеров из 22 стран мира.

Артем Бараненко является кадетом Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Также он один из 15 украинцев, которые учились в Сандгерсти. При этом он стал первым украинцем, который удостоился этой высокой награды в учебном заведении.

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Отмечается, что на выпускной церемонии также присутствовали родители Бараненко, которые поддержали сына.

Награду украинцу вручал генерал-майор Пол Ненсон, командующий Королевской академии сухопутных войск Великобритании в Сандгерсти и кавалер Ордена Британской Империи.

Артем Бараненко

Артем Бараненко

Facebook

Артем Бараненко получил престижную награду

Артем Бараненко получил престижную награду

Facebook

Артем Бараненко с родителями

Артем Бараненко с родителями

Facebook

Артем Бараненко

Артем Бараненко

Facebook

Артем Бараненко

Артем Бараненко

Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, офицер Десантно-штурмовых войск ВСУ выпустился из ВУЗа и отправился вместе со своей девушкой отмечать это событие в оккупированный Крым.

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Место
Великобритания
Теги
ВСУ награда
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Сомневаюсь, что он вернётся.
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Кокс Раскумаренко
Кокс Раскумаренко
Ничё се образование.На батькивщине сразу полковника дадут.
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