Украинский офицер произвел фурор в Британии: чем прославился

В Великобритании украинский офицер Артем Бараненко получил особую награду - Меч лучшего зарубежного выпускника Королевской академии сухопутных войск.

Об этом в Facebook сообщает Министерство обороны Украины. Бараненко обошел других 33 офицеров из 22 стран мира.

Артем Бараненко является кадетом Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Также он один из 15 украинцев, которые учились в Сандгерсти. При этом он стал первым украинцем, который удостоился этой высокой награды в учебном заведении.

Отмечается, что на выпускной церемонии также присутствовали родители Бараненко, которые поддержали сына.

Награду украинцу вручал генерал-майор Пол Ненсон, командующий Королевской академии сухопутных войск Великобритании в Сандгерсти и кавалер Ордена Британской Империи.

Артем Бараненко Facebook

Артем Бараненко получил престижную награду Facebook

Артем Бараненко с родителями Facebook

Артем Бараненко Facebook

Артем Бараненко Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, офицер Десантно-штурмовых войск ВСУ выпустился из ВУЗа и отправился вместе со своей девушкой отмечать это событие в оккупированный Крым.

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