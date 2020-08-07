Украинка о взрыве в Бейруте: не осталось дома, который не был бы разрушен

В результате взрыва, который произошел 4 августа в морском порту Бейрута, жители города и пригорода понесли страшные потери.

Как рассказала УНН украинка Наталья Дзядик, которая живет в Ливане уже 12 лет, общество консолидировалось – всем, кто в этом нуждается, помогают врачи, волонтеры, церкви и монастыри, а также дипломатические представительства.

"Мы с семьей живем в пригороде Сидона (Сайды), 50 км от эпицентра, и мы очень хорошо почувствовали взрыв и подземные толчки", – сообщила она.

Украинка отметила, что очень хорошо в стране сработало Министерство по чрезвычайным ситуациям и медики, работавшие 24 часа в сутки.

"Очень большое количество раненых. Более тысячи пострадавших начали обращаться в больницы, но многие больницы в Бейруте также повреждены. Есть потери среди медиков. Мы не слышали о смерти медиков после взрыва, но есть медики, которые погибли во время взрыва просто в стенах больницы. Радует, что медицинская система хорошая. Было хорошее оборудование, материал, препараты, это помогло сохранить многим жизнь. Спасатели до сих пор работают круглосуточно, поэтому еще есть надежды под завалами найти живых людей", – поделилась женщина.

По ее словам, после взрыва правительству даже не пришлось приглашать волонтеров, люди сами собрались в волонтерские группы и предлагают свои услуги.

"Передвигаться по городу безопасно, но очень трагично. Большая часть Бейрута просто разрушена, в городе не осталось дома, который не был бы разрушен. От этого больно. И большой культурный пласт уничтожен... Сейчас мы не чувствуем продовольственного кризиса, мы не чувствуем кризиса по поставкам медикаментов, водоснабжения, но страна в дефолте, и у нас в принципе большой экономический кризис, который мы давно начали чувствовать. Это чувствуется на поставках электроэнергии, однако мы не можем сказать, что стало гораздо хуже", – отметила Наталья.

Она добавила, что власти заверили людей в наличии всего необходимого, что на мельницах и на складах есть мука, и будет хлеб. Есть небольшая проблема с поставками импортных продуктов питания, ведь страна является импортозависимой.

Украинка подтвердила, что самая большая проблема сейчас – это уничтоженное жилье.

"У нас уже доходит до полумиллиона человек, которые остались полностью без крыши над головой. У нас сейчас открыты все церкви и храмы, принимают всех независимо от вероисповедания или конфессии. Монастыри открывают полностью территории и предоставляют убежище. Католические школы набирают детей на обучение", – рассказала она.

Сейчас местные надеются, что Бейрут возродится, а причины взрыва станут известны обществу после независимого расследования.

"Было много противоречивой информации о причинах этого взрыва, и мы надеемся на независимое расследование. Не очень высок уровень доверия к государственным институтам, но надеемся все же, что кто-то за это ответит и станет известна истинная причина", – подчеркнула женщина.

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