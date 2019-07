Украинец возглавил Армию Канады: что о нем известно

Генерал-лейтенант Пол (Павел) Фрэнсис Винник, который является этническим украинцем, стал командующим Армии Канады.

О его назначении на эту должность стало известно 14 июля, после поздравления премьер-министра Канады Джастина Трюдо, которое появилось на его официальной странице в Twitter. Также новость подтвердил посол Канады в Украине Роман Ващук.

"Генерал-лейтенант Винник, внук украинских поселенцев из Стрыя (Альберта), принял командование Канадской армией", – написал он в микроблоге.

Кроме того, по данным офицера ВСУ Анатолия Штефана (Штирлица), Винник способствовал получению украинской армией новейшего оружия, а также ее сотрудничеству с канадскими инструкторами.

"В 2016 году после его визита в Украину во львовских шахтах совершенно случайно были найдены дальнобойные снайперские винтовки и заблудились военные инструкторы канадской армии", – написал украинский полковник.

Известно, что дед Винника родом из села Поздимир, что на Радеховщине Львовской области. Примечательно, что в ноябре 2016 года Пол Винник посетил родное село своих предков.

Что касается его военной карьеры, то она началась с обучения в Военном колледже Роял Роадса и Королевском военном колледже Канады. В 1986 году Винник вступил в ряды канадских военных инженеров.

В 1997 году он стал главнокомандующим 1-го полка боевых инженеров в Эдмонтоне, с 2004 года был командующим первой группы тылового обеспечения, с марта 2009-го – помощником командующего генерала Объединенного временного управления безопасности в Афганистане.

В 2010 году Винника назначили командующим Западного округа наземных войск, а с 2012-го – заместителем командующего Армии Канады и главой Командования военной разведки Канады. С июля 2014 года был председателем Оборонной разведки.

Prime Minister Trudeau congratulates Lieutenant-General Paul Wynnyk who today assumed command of the @CanadianArmy. pic.twitter.com/qZTJxOvKMN