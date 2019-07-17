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Украинец возглавил Армию Канады: что о нем известно

14.1т Читать материал на украинском

Генерал-лейтенант Пол (Павел) Фрэнсис Винник, который является этническим украинцем, стал командующим Армии Канады.

О его назначении на эту должность стало известно 14 июля, после поздравления премьер-министра Канады Джастина Трюдо, которое появилось на его официальной странице в Twitter. Также новость подтвердил посол Канады в Украине Роман Ващук.

"Генерал-лейтенант Винник, внук украинских поселенцев из Стрыя (Альберта), принял командование Канадской армией", – написал он в микроблоге.

Кроме того, по данным офицера ВСУ Анатолия Штефана (Штирлица), Винник способствовал получению украинской армией новейшего оружия, а также ее сотрудничеству с канадскими инструкторами.

Пол Винник

Пол Винник

Facebook Анатолия Штефана

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"В 2016 году после его визита в Украину во львовских шахтах совершенно случайно были найдены дальнобойные снайперские винтовки и заблудились военные инструкторы канадской армии", – написал украинский полковник.

Известно, что дед Винника родом из села Поздимир, что на Радеховщине Львовской области. Примечательно, что в ноябре 2016 года Пол Винник посетил родное село своих предков.

Что касается его военной карьеры, то она началась с обучения в Военном колледже Роял Роадса и Королевском военном колледже Канады. В 1986 году Винник вступил в ряды канадских военных инженеров.

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Пол Винник

Пол Винник

Twitter премьер-министра Канады

В 1997 году он стал главнокомандующим 1-го полка боевых инженеров в Эдмонтоне, с 2004 года был командующим первой группы тылового обеспечения, с марта 2009-го – помощником командующего генерала Объединенного временного управления безопасности в Афганистане.

В 2010 году Винника назначили командующим Западного округа наземных войск, а с 2012-го – заместителем командующего Армии Канады и главой Командования военной разведки Канады. С июля 2014 года был председателем Оборонной разведки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2017 года министром иностранных дел Канады стала Христя Фриланд, которая имеет украинские корни. Она родилась в канадском городе Пис-Ривер в провинции Альберта. Ее мать, Галина Хомяк-Фриланд, украинка по происхождению.

В конце 2018 года Фриланд выразила поддержку жителям Украины в связи с агрессией РФ в Черном море на украинском языке.

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Персоны
Анатолий Штефан Джастин Трюдо Роман Ващук
Место
Канада
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Makc Махов
Makc Махов
Горелыми пердаками лаптей завоняло. Бгггггаааа
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
ну вы конечно конченные))) это все к теме об "украинцах" Дастине Хоффмане и Сикорском))))
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Наливайко Алекс
Наливайко Алекс
Всегда интересовало как в Канаде появились переселенцы с глухих сел.Как удалось скопить денег что бы добраться до большей воды,купить вожделенный билет в светлое будущее.Потом пришло просветление-с фашистами отходили.Выходит обозреватель гордится потомками полицаев колобарантов (называя мило-этническим украинцем).
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Пикетов Олег
Пикетов Олег
Наливайко Алекс, дятел любопытный . В твоей извилинке не укладывается , что люди могли быть просто в плену или из трудовых лагерей и попали в англо-американскую зону в Германии . Не возжелали попасть в лагеря ГУЛАГа . Знаю Человека , который был ранен на курской дуге , попал в плен , бежал из лагеря , был пойман и оказался в тюрьме , освобожден американцами и попал в совковый концлагерь . Но в твоем мозгу это не уложится . Небось из вертухаев или партийных нудишь .
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