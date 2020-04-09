Украине на заметку: "коронавирусное" письмо мэра Берлина жителям восхитило сеть

Мэр Берлина Михаэль Мюллер разослал 2,2 млн писем жителям города, в которых поблагодарил их за соблюдение карантина.

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Как написала в Facebook живущая в Берлине украинка Елена Босова, Мюллер призвал местных жителей нести ответственность за себя и других, помогать соседям, мыть руки и при необходимости - обращаться за помощью (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мэр Берлина Михаэль Мюллер

"На обратной стороне – всевозможные ссылки, куда звонить и писать в разных ситуациях, от "дежурной продленки" для школьников и пакетов финансовой поддержки для предпринимателей – и до ситуаций домашнего насилия и службы общей психологической поддержки. На разных языках", – отметила она.

По словам украинки, власти Германии показали впечатляющий пример позитивной коммуникации правительства с гражданами страны.

"Ангела Меркель каждую неделю выступает с видеообращениями и публикует пресс-релизы. И не устает гарантировать, выражать понимание, поддержку и огромную благодарность населению за терпение, понимание и сотрудничество. Полиция ездит по паркам и в мегафон говорит гуляющим "мы вам очень благодарны, что вы соблюдаете правила и дистанцию, оставайтесь здоровыми!", – рассказала Босова.

Она добавила, что в стране ввели материальную помощь по заявке онлайн в течении нескольких дней, запретили расторгать договора аренды по причине неуплаты, автоматически продлевают визы и т.д.

"И какими бы неоднозначными и дискуссионными не были принимаемые меры, в официальных обращениях – терпение, успокаивающие фразы и обороты, поддержка, понимание и безграничная благодарность населению. И вместе мы работаем, и солидарность важна, и мы не оставим вас без помощи – и вы молодцы, что сотрудничаете и помогаете нам", – подчеркнула украинка.

Письмо мэра Берлина Facebook Елены Босовой

Письмо мэра Берлина Facebook Елены Босовой

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