Главная Новости
9 апреля • обновлено в 17:12
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Украине на заметку: "коронавирусное" письмо мэра Берлина жителям восхитило сеть

3.8т
Читать материал на украинском

Мэр Берлина Михаэль Мюллер разослал 2,2 млн писем жителям города, в которых поблагодарил их за соблюдение карантина.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как написала в Facebook живущая в Берлине украинка Елена Босова, Мюллер призвал местных жителей нести ответственность за себя и других, помогать соседям, мыть руки и при необходимости - обращаться за помощью (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мэр Берлина Михаэль Мюллер

Мэр Берлина Михаэль Мюллер

"На обратной стороне – всевозможные ссылки, куда звонить и писать в разных ситуациях, от "дежурной продленки" для школьников и пакетов финансовой поддержки для предпринимателей – и до ситуаций домашнего насилия и службы общей психологической поддержки. На разных языках", – отметила она.

По словам украинки, власти Германии показали впечатляющий пример позитивной коммуникации правительства с гражданами страны.

"Ангела Меркель каждую неделю выступает с видеообращениями и публикует пресс-релизы. И не устает гарантировать, выражать понимание, поддержку и огромную благодарность населению за терпение, понимание и сотрудничество. Полиция ездит по паркам и в мегафон говорит гуляющим "мы вам очень благодарны, что вы соблюдаете правила и дистанцию, оставайтесь здоровыми!", – рассказала Босова.

Она добавила, что в стране ввели материальную помощь по заявке онлайн в течении нескольких дней, запретили расторгать договора аренды по причине неуплаты, автоматически продлевают визы и т.д.

"И какими бы неоднозначными и дискуссионными не были принимаемые меры, в официальных обращениях – терпение, успокаивающие фразы и обороты, поддержка, понимание и безграничная благодарность населению. И вместе мы работаем, и солидарность важна, и мы не оставим вас без помощи – и вы молодцы, что сотрудничаете и помогаете нам", – подчеркнула украинка.

Письмо мэра Берлина

Письмо мэра Берлина

Facebook Елены Босовой

Письмо мэра Берлина

Письмо мэра Берлина

Facebook Елены Босовой

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии количество инфицированных коронавирусом превысило отметку в 100 тысяч.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Место
Германия Берлин
Тег
вирус
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
1
Смешно
19
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Он совсем забыл про мову.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Шматок Сергій
Шматок Сергій
Marozov Nicolay, лишь бы квакнуть?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мир

Коронавирус. Самое важное

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги