В пятницу, 6 марта, по инициативе украинской делегации состоится заседание Совета Безопасности ООН относительно ситуации в оккупированном Россией Крыму.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.
"К шестой годовщине российской оккупации в пятницу, 6 марта, по инициативе Украины и ее партнеров – Эстонии, США, Германии, Франции, Великобритании и Бельгии – состоится заседание Совета Безопасности ООН по формуле Арріа относительно ситуации в АР Крым и г. Севастополь", – написал он.
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delo.ua
В заседании примут участие постоянный представитель президента Украины в Крыму, руководство меджлиса крымскотатарского народа и представители украинских неправительственных организаций.
Все они имеют целью проинформировать международное сообщество о продолжающихся нарушениях прав человека на Крымском полуострове.
Начало заседания запланировано на 17:00 по киевскому времени.
Заседание по формуле Арріа – вид заседаний Совета Безопасности ООН, проводимых с участием широкого круга участников. Арріа позволяет получить более обстоятельную информацию по вопросам, входящим в сферу компетенции Совбеза ООН, от представителей правительств, международных организаций, негосударственного сектора и тому подобное.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее прошло пленарное заседание 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по пункту повестки дня "Ситуация на оккупированных территориях Украины". Россия получила жесткий отпор от международного сообщества.
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