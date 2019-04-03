"Украина развалилась на три части!" Скандальная Скабеева опозорилась анализом выборов

Скандальная российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что после первого тура выборов президента Украина якобы развалилась на три части.

Неадекватные выводы приспешница путинского режима сделала, основываясь на избирательных предпочтениях украинцев. Наглый спич она озвучила в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ольга Скабеева Скриншот видео

"Украина развалилась на три части. Посмотрите на результаты выборов: часть — за Порошенко, часть — против Порошенко, часть — за Бойко. Три Украины сейчас существует! Наш прогноз сбывается", — ехидно отметила пропагандистка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Скабеева заявила, что является якобы очень популярной в Украине, и пожалела, что регистрация кандидатов на выборы президента в стране уже окончена.

Позднее она опозорилась нелепым роликом, в котором возомнила себя кандидатом в президенты Украины. В нем пособница путинского режима показала абсолютную неспособность говорить на украинском языке, сделав по несколько ошибок почти в каждом слове.

Украинская журналистка Янина Соколова затроллила Скабееву за безвкусный клип и показала забавную пародию на него.

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