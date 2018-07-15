Куба нанесла удар по коммунизму и проведет историческую реформу - BBC

Коммунистическая Куба официально признает право на частную собственность.

Это положение закреплено в новой конституции, голосование по которой должно состояться 22-23 июля в парламенте страны, сообщает BBC.

Что касается частного предпринимательства, то оно и раньше существовало на Кубе в виде мелких фермерских хозяйств, сельскохозяйственных и производственных кооперативов. Однако в ключевых и наиболее доходных отраслях производства (туризм, добыча и экспорт полезных ископаемых, международная торговля и многое другое) государство продолжает доминировать.

Некоторые идеологические пункты старой конституции перекочуют и в новый основной закон страны: коммунистическая партия провозглашается главной политической силой, а ключевыми принципами экономики устанавливаются централизованное планирование и государственное управление.

К слову, в 2011 году был отменен запрет на продажу недвижимости, с тех пор граждане Кубы и лица, имеющие право на постоянное проживание на острове, могут продавать, покупать и дарить дома, квартиры, машины.

С 2010 года кубинские острова проводят рыночные реформы, направленные на стимулирование экономики острова. Однако они противоречат действующему еще с 1976 года основному закону страны. Он, в частности, гласит, что Куба строит марксистско-ленинский социализм, а частная собственность и занятие бизнесом в государстве запрещены.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле Национальная ассамблея Кубы почти единогласно выбрала главой государственного совета Мигеля Диаса-Канеля, который до этого занимал должность первого вице-председателя органа. Таким образом впервые с 1959 во главе Кубы оказался политик не из семьи Кастро.