Удар ниже пояса: 20 стран ЕС и США могут выслать дипломатов Путина

США и до 20 европейских стран заговорили о возможности выслать российских дипломатов после обвинения России в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом пишет издание The Times. При этом отмечается, что на данный момент идут подготовительные работы.

По данным издания, комплексные меры стран начнутся 26 марта после того, как из России отзовут посла Европейского союза.

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В то же время телеканал CNN сообщил, что Совет по национальной безопасности США рекомендовал президенту Дональду Трампу выслать из страны российских дипломатов.

"Если президент решит выслать дипломатов РФ, то это вероятно, произойдет в начале следующей недели", - заявляет источник.

Как сообщал "Обозреватель", лидеры стран Евросоюза поддержали Великобританию, которая обвиняет Россию в отравлении сбежавшего экс-шпиона Сергея Скрипаля. В знак солидарности ЕС отзывает своего посла Маркуса Эдерера из Москвы.

При этом СМИ утверждают, что Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва также рассматривают возможность выслать из страны российских дипломатов. В то же время австрийский канцлер Себастьян Курц уточнил, что его страна не готова к таким резким действиям.

Тем временем, стало известно, что состояние Скрипаля ухудшилось.