В Индии у летучих мышей обнаружили новый коронавирус (BtCoV), опасность которого пока не изучена.

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Об этом написало издание India Today. Заболевание у двух видов летучих мышей из Кералы, Химачал-Прадеша, Пудучерри и Тамилнада выявили ученые из Индийского совета медицинских исследований (ICMR).

По словам сотрудника Национального института вирусологии Индии (NIV), доктора Прягья Д Ядава, нет никаких доказательств или исследований, которые утверждали бы, что этот коронавирус летучих мышей может вызвать заражение людей.

Ученые обнаружили новый вид коронавируса у летучих мышей. Иллюстрация

"Этот коронавирус летучих мышей не имеет отношения к SARS-CoV2, который спровоцировал пандемию COVID-19", – сказал Ядав.

Он добавил, что в 2018-2019 годах у видов летучих мышей (Pteropus) уже обнаруживали вирус Nipah, от которого могут умирать люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на среду, 15 апреля, в Украине были официально подтверждены 3764 случая заражения коронавирусом COVID-19.

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