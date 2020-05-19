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19 мая • обновлено в 16:45
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Ученые обнаружили еще одно антитело, блокирующее коронавирус

  • Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сиэтле установили, что антитело S309 блокирует COVID-19.

  • Это антитело появилось у человека, болевшего коронавирусом SARS-CoV в 2003 году.

  • Сейчас в Сан-Франциско работают над созданием вакцины из этого антитела.

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Ученые обнаружили, что антитело, которое было найдено 17 лет назад у больного SARS-CoV, способно противостоять и другим коронавирусам – в том числе и COVID-19.

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Как сообщает DailyMail, исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сиэтле установили, что это антитело способно воздействовать на шиповидные белки вируса и, соответственно, мешать ему проникать в здоровые клетки.

Впервые это антитело обнаружили у человека, переболевшего другим коронавирусом – SARS-CoV – в 2003 году. Сейчас же благодаря находке есть вероятность создать эффективную вакцину. В компании Vir Biotechnology из Сан-Франциско уже начали проверять это антитело и возможность его комбинации с другими компонентами для создания лекарства.

Ученые обнаружили еще одно антитело, блокирующее коронавирус

Ученые обнаружили еще одно антитело, блокирующее коронавирус

Как сообщал OBOZREVATEL, в США успешно испытали вакцину от COVID-19 на людях.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
США
Тег
вирус
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