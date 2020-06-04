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4 июня • обновлено в 08:45
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Убитый в США Джордж Флойд был заражен COVID-19

1.1т
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Афроамериканец Джордж Флойд, который погиб во время полицейского задержания, был заражен коронавирусом (COVID-19).

В отчете судмедэксперта говорилось, что мужчина 3 апреля проходил тест и он дал положительный результат, передает NDTV.

Отмечается, что результаты вскрытия показали, что нет никаких признаков того, что вирус сыграл какую-либо роль в его смерти. Врачи сообщили, что болезнь протекала в легкой форме и без симптомов.

Смерть в США Джорджа Флойда

Смерть в США Джорджа Флойда

Первое вскрытие показало, якобы у Флойда была ишемическая и гипертоническая болезнь сердца. Также у него якобы было зафиксирована интоксикация опиоидным анальгетиком фентанилом, а в крови содержались остатки метамфетамина. Повторное вскрытие показало, что у мужчины не было обнаруженных указанных заболеваний, и он был здоров.

В медицинском отчете говорилось, что Флойду предоставили первую медицинскую помощь на месте, позже его доставили в больницу. Однако реанимировать его не удалось. Смерть мужчины наступила от удушья.

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
Коронавирус Беспорядки в США из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими
Место
США
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