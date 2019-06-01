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Убитых раскидывали по разным датам: всплыла правда о сокрушительном поражении России в Сирии

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Власти России скрывают реальные потери своих военных в Сирии, в частности, количество и даты смертей наемников ЧВК "Вагнер" в бое под городом Дейр-эз-Зор.

Об этом сообщает "Радио Свобода". Отмечается, что в поражении 7 февраля 2018-го участники боя винили Министерство обороны, которое якобы обещало им прикрытие с воздуха, но в итоге не сдержало обещания.

В итоге во время столкновения с силами оппозиционной сирийской группировки "Сирийские демократические силы" и помогавшими им американскими войсками погибли примерно сто человек, однако точное количество установить невозможно.

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Иллюстрация. ЧВК "Вагнер"

Иллюстрация. ЧВК "Вагнер"

iarex.ru

"На носу были выборы президента, десятки похорон солдат по всей России играли не на руку властям, поэтому люди получили известия о гибели своих родных только после голосования, в конце марта или в начале апреля", – сказано в материале.

Это подтвердила и сестра одного из погибших российских наемников, писательница Надежда Кудричева. Тело ее брата Василия было доставлено в Россию только в 20-х числах апреля, а официальной датой смерти был указан сам день выборов, 18 марта 2018 года.

"Русских парней, погибших 7 февраля, раскидывали по разным точкам и разным датам", – сказала писательница.

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Могила Василия Кудричева

Могила Василия Кудричева

Радио Свобода

"Моему родному папе, которому гроб выдавали в Ростове-на-Дону, там стояло два парня с автоматами, фээсбэшники, сказали, что это он. Естественно, опознать ничего невозможно, потому что настоящий бой был 7 февраля. Короче, мой брат – один из тех, кого не нашли вообще. И на данный момент я уверена, что цинковый гроб прислали с другим телом", – добавила она.

Кроме того, она рассказала, что Кудричев получил орден от правительства, датированный 18 марта 2018 года.

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"Стоит эта дата, хотя все знают, что официальный бой был 7 февраля. То есть огромный бой в Сирии, когда погибло русских парней немереное количество, это было 7 февраля. А даты дали всем разные. Разные города, разные точки. Это такой бред", – отметила россиянка.

"На похоронах присутствовали два дяди в черных очках. Я думала, что это друзья брата. Когда я нечаянно там что-то у кого-то спросила, мне в ответ они поворачиваются и говорят: "Не фотографировать!" Я говорю: "Чего?!" Вы представляете, собрались все такие на похороны и давай селфи устраивать. Тут до меня дошло, кто это. Они не в форме были", – отметила сестра Василия Кудричева.

Василий Кудричев (справа)

Василий Кудричев (справа)

Радио Свобода

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Тема
Конфликт в Сирии
Место
Россия
Теги
ЧВК Вагнерпогибли военные фотографии
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