Убитых раскидывали по разным датам: всплыла правда о сокрушительном поражении России в Сирии

Власти России скрывают реальные потери своих военных в Сирии, в частности, количество и даты смертей наемников ЧВК "Вагнер" в бое под городом Дейр-эз-Зор.

Об этом сообщает "Радио Свобода". Отмечается, что в поражении 7 февраля 2018-го участники боя винили Министерство обороны, которое якобы обещало им прикрытие с воздуха, но в итоге не сдержало обещания.

В итоге во время столкновения с силами оппозиционной сирийской группировки "Сирийские демократические силы" и помогавшими им американскими войсками погибли примерно сто человек, однако точное количество установить невозможно.

Иллюстрация. ЧВК "Вагнер" iarex.ru

"На носу были выборы президента, десятки похорон солдат по всей России играли не на руку властям, поэтому люди получили известия о гибели своих родных только после голосования, в конце марта или в начале апреля", – сказано в материале.

Это подтвердила и сестра одного из погибших российских наемников, писательница Надежда Кудричева. Тело ее брата Василия было доставлено в Россию только в 20-х числах апреля, а официальной датой смерти был указан сам день выборов, 18 марта 2018 года.

"Русских парней, погибших 7 февраля, раскидывали по разным точкам и разным датам", – сказала писательница.

Могила Василия Кудричева Радио Свобода

"Моему родному папе, которому гроб выдавали в Ростове-на-Дону, там стояло два парня с автоматами, фээсбэшники, сказали, что это он. Естественно, опознать ничего невозможно, потому что настоящий бой был 7 февраля. Короче, мой брат – один из тех, кого не нашли вообще. И на данный момент я уверена, что цинковый гроб прислали с другим телом", – добавила она.

Кроме того, она рассказала, что Кудричев получил орден от правительства, датированный 18 марта 2018 года.

"Стоит эта дата, хотя все знают, что официальный бой был 7 февраля. То есть огромный бой в Сирии, когда погибло русских парней немереное количество, это было 7 февраля. А даты дали всем разные. Разные города, разные точки. Это такой бред", – отметила россиянка.

"На похоронах присутствовали два дяди в черных очках. Я думала, что это друзья брата. Когда я нечаянно там что-то у кого-то спросила, мне в ответ они поворачиваются и говорят: "Не фотографировать!" Я говорю: "Чего?!" Вы представляете, собрались все такие на похороны и давай селфи устраивать. Тут до меня дошло, кто это. Они не в форме были", – отметила сестра Василия Кудричева.

Василий Кудричев (справа) Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL:

28 февраля 2018 года СБУ опубликовала первые доказательства того, что Генеральный штаб ВС РФ запланировал участие наемников ЧВК "Вагнеар" в сирийском конфликте.

Российские журналисты нашли под Краснодаром лагерь ЧВК "Вагнера". Сотрудник этой базы рассказал, что наемники после фиаско в Сирии рвутся обратно.

В то же время выяснилось, что представители "Вагнера" не предоставляют родственникам погибших в Сирии наемников информации без запросов, чтобы не платить.

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