"Убирайся из Украины!" Путина с позором встретили в Риме. Видео и фото

Украинская диаспора в Риме устроила президенту России Владимиру Путину, который прибыл на встречу с Папой Римским, "теплый прием", призвав его прекратить агрессию в Украине.

Соответствующие фото и видео опубликовал в Facebook глава Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Украинцы вышли на протест на площадь в центре Рима с плакатами "Стоп агрессии", "Путин = Гитлер" и "Путин, оставь Украину".

Facebook Олеся Городецкого

Facebook Олеся Городецкого

Facebook Олеся Городецкого

Facebook Олеся Городецкого

Facebook Олеся Городецкого

Facebook Олеся Городецкого

"Это не является нормой, что сейчас официальный Рим принимает агрессора с большими почестями, тогда как у нас идет война. Мы будем каждый раз напоминать об этом, пока путинская Россия продолжает свою агрессию в мире", – заявил Городецкий.

Также представители диаспоры помолились на украинском за всех, чьи жизни унесла война, развязанная Путиным в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин нарвался на гнев сети из-за приезда в Рим. Россияне предположили, что он явился, чтобы отмолить грехи у Папы Римского.

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