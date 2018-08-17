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"Убил сотни": Прилепин похвастался "подвигами" предка в Украине

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Российский писатель Захар Прилепин, который воевал в рядах террористов "ДНР", похвастался тем, что его дед после окончания Второй мировой войны полтора года занимался ликвидацией участников УПА в западной Украине.

Рассказывая о похождениях своего предка, террорист с гордостью подчеркнул, что тот убивал людей сотнями, оставаясь при этом исключительно добродушным человеком. Пост этим откровениям он посвятил на личной странице в Facebook.

"Мой дед по матери, Николай Егорович Нисифоров (1923 года рождения, было бы 95). Пулеметчик, война от Сталинграда до Венгрии, и потом еще полтора года в западной Украине: ага, "лесные братья"... Человек, который убил, думаю, сотни людей (шесть лет войны, пулеметчик, повторяю) — ну, как людей — сотни врагов, — в итоге был в глубинном смысле добрее женщин, которые окружали его", — подчеркнул Прилепин.

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Примечательно, что рассказывая о своем деде, он не упустил возможности очередной раз покичиться собственными убийствами в военных конфликтах и унизить журналистку Ксению Собчак, которая задавала ему соответствующий провокационный вопрос в ходе дебатов.

"Когда иные блондинки допытываются у меня про "убийц на войне", я вспоминаю и про это тоже. Что они вообще понимают об этом, куры сизокрылые. Злобные, к тому же, мелкие и суетливые. Ничего не понимают. Зато их слышно все время", — едко подытожил писатель-террорист.

Захар Прилепин

Дед Захара Прилепина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Прилепин заявил, что согласен з запретом на въезд в Украину, поскольку он несет угрозу ее национальной безопасности.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаВторая мировая война
Персона
Захар Прилепин
Место
Россия
Объекты
террористы "ДНР"УПА
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
Человек гордится своим дедом,который убивал врагов на тот момент.Эти убитые были врагами и также могли убивать.Полный паритет.Мой дед был мех-водом на Т-34 и сгорел в Берлине.С 43-го,думаю,он тоже немало народу на гусеницы намотал.Была война.Не он,так его.Я им горжусь.
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