Расправа над саудовским Гонгадзе: почему журналистов убивают среди бела дня, а Кучму так и не посадили

Зверское убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в генконсульстве Саудовской Аравии в турецком городе Стамбул уже спровоцировало масштабный международный конфликт. Горечь от заказной расправы — знакомое чувство для украинцев.

18 лет назад был убит Георгий Гонгадзе. При этом одно из основных доказательств причастности к смерти журналиста тогдашнего президента Леонида Кучмы — так называемые "пленки Мельниченко" — Конституционный Суд Украины признал недействительными.

События развиваются так стремительно, что за информационными поводами теряется более глобальная картина. Какие параллели в убийстве саудовского журналиста видны из Украины и чем грозит миру новый конфликт — разбирался OBOZREVATEL.

Дело с убийством оппозиционного саудовского журналиста имеет явные сходства с украинскими реалиями. Напомним, что в 2000 году офицеры милиции Протасов, Костенко, Попович и генерал-майор Пукач зверски убили Георгия Гонгадзе.

Связав журналиста, они задушили его собственным ремнем. Из-за сдавливания шеи у Гонгадзе был сломан кадык. Начались конвульсии. Затем они подожгли тело и закопали его в лесу.

Через некоторое время один из убийц, генерал Алексей Пукач приехал на место преступления, выкопал тело Гонгадзе и расчленил его для — сокрытия улик. С помощью топора он отрезал голову от тела, закопал обезглавленное тело и отдельно голову. После задержания, Пукач рассказал, что приказ на убийство ему отдал ныне покойный министр внутренних дел Юрий Кравченко, а ему, в свою очередь, — на тот момент президент Украины Леонид Кучма.

Как и в случае с убийством саудовского журналиста Хашогги, в деле наметилась "прослушка". Майор Госохраны Николай Мельниченко записал разговор "шефа", где тот точно отдает приказ "разобраться с этим подонком". Более того, в посмертной записке Юрий Кравченко утверждает, что приказ об убийстве журналиста получил именно от Кучмы.

Несмотря на такую большую доказательную базу, Конституционный Суд Украины в 2011 году признал, что обвинения, полученные незаконным путем — "прослушкой" — не могут считаться доказательством. По сути, этим решением вся доказательная база по причастности к делу президента Леонида Кучмы была отвергнута судом.

При этом в деле с убийством саудовского оппозиционного журналиста ситуация развивается в ином ключе.

Джамаль Хашогги — оппозиционный журналист из Саудовской Аравии. Родился в 1958 году в влиятельной семье. Его дед был личным врачом короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда, а дядя — Аднан Хашкаджи — саудовский бизнесмен и торговец оружием, в 80-х годах прошлого века его состояние достигло пика и составило 4 миллиарда долларов.

Имея серьезные связи, а также отличное западное образование, Хашогги в 90-х — начале 2000-х был одним из руководителей крупных арабских изданий Al Madina и Arab News. Стал известным из-за критики руководителей Саудовской Аравии, в частности, наследного принца Мухаммеда ибн Салмана, который занимает пост министра обороны и фактически управляет страной. Именно поэтому журналист вынуждено покинул родину в 2017 году, из-за критики политики принца по отношению к Катару.

Фактическим предлогом пойти на контакт с представителями Саудовской Аравии стало решение о разводе Хашогги. Для получения необходимых документов, он приехал в Стамбул. Перед визитом в Турцию, журналисту поступил звонок от дипломатов с просьбой подтвердить точную дату и время посещения генконсульства.

Приехав из Лондона в Стамбул 2 октября, Хашогги вместе со своей невестой направился к саудовскому консульству. Оставив ее ждать у входа, мужчина вошел в здание консульства. Он отдал два своих мобильных телефона невесте и попросил ее позвать на помощь, если он не вернется.

Девушка прождала его около 5 часов, когда к ней вышел представитель консульства и заявил, что Хашогги уже давно ушел и просил не ждать.

На резонансное исчезновение известного и влиятельного журналиста ответила Турция. Спецслужбы Республики сработали мгновенно и заявили, что журналист был убит в консульстве. Вероятно, на территории консульства находилась "прослушка" турецкой разведки, которая и “слила” журналистам страшные детали преступления.

На основе полученных данных журналист либерального издания "Хюрриет" приводит полную картину событий.

“Удушение длится 7-8 минут. Понимая, что Apple Watch на руке у журналиста синхронизирован со смартфоном они хотят попасть туда. Для этого отрезают палец и пытаются включить его с помощью отпечатка пальца. Но попытка оказывается неудачной (Apple Watch не включаются по отпечаткам пальцев) Заявление саудовских властей о перепалке или допросе, в ходе которого возникла ссора, — ложь. Этого не было.

В тот момент, когда "команда смерти" пыталась его обездвижить, Хашогги рефлекторно сопротивляется. Ему на голову надевают пакет и каким-то пластиковым шнуром душат”, — приводит перевод журналист Осман Пашаев в Facebook.

Затем в дело вступает один из близких врачей принца Саудовской Аравии Мухаммед Тубайги. Он по совместительству является Главой совета по Судебной медицине. Включает музыку и расчленяет тело журналиста на 15 частей. Все это происходит в кабинете генерального консула. После расчленения тело пакуют в пакеты, а все следы преступления заливают химикатами.

При этом американское издание CNN опубликовало кадры, на которых мужчина в одежде убитого журналиста выходит из консульства и еще несколько часов ходит по городу. Правда, убитый журналист заходил в посольство в туфлях, а мужчина на видео — в кроссовках.

You couldn’t make his up!!! Literally minutes after #Saudi authorities said Turkish investigators could enter the consulate - a cleaning team arrived and entered the building!!!! #JamalKjashoggi pic.twitter.com/ayXJjMmikU