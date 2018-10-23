Расправа над саудовским Гонгадзе: почему журналистов убивают среди бела дня, а Кучму так и не посадили

Зверское убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в генконсульстве Саудовской Аравии в турецком городе Стамбул уже спровоцировало масштабный международный конфликт. Горечь от заказной расправы — знакомое чувство для украинцев.

18 лет назад был убит Георгий Гонгадзе. При этом одно из основных доказательств причастности к смерти журналиста тогдашнего президента Леонида Кучмы — так называемые "пленки Мельниченко" — Конституционный Суд Украины признал недействительными.

События развиваются так стремительно, что за информационными поводами теряется более глобальная картина. Какие параллели в убийстве саудовского журналиста видны из Украины и чем грозит миру новый конфликт — разбирался OBOZREVATEL.

Хашогги/Гонгадзе

Дело с убийством оппозиционного саудовского журналиста имеет явные сходства с украинскими реалиями. Напомним, что в 2000 году офицеры милиции Протасов, Костенко, Попович и генерал-майор Пукач зверски убили Георгия Гонгадзе.

Связав журналиста, они задушили его собственным ремнем. Из-за сдавливания шеи у Гонгадзе был сломан кадык. Начались конвульсии. Затем они подожгли тело и закопали его в лесу.

Через некоторое время один из убийц, генерал Алексей Пукач приехал на место преступления, выкопал тело Гонгадзе и расчленил его для — сокрытия улик. С помощью топора он отрезал голову от тела, закопал обезглавленное тело и отдельно голову. После задержания, Пукач рассказал, что приказ на убийство ему отдал ныне покойный министр внутренних дел Юрий Кравченко, а ему, в свою очередь, — на тот момент президент Украины Леонид Кучма.

Георгий Гонгадзе

Как и в случае с убийством саудовского журналиста Хашогги, в деле наметилась "прослушка". Майор Госохраны Николай Мельниченко записал разговор "шефа", где тот точно отдает приказ "разобраться с этим подонком". Более того, в посмертной записке Юрий Кравченко утверждает, что приказ об убийстве журналиста получил именно от Кучмы.

Несмотря на такую большую доказательную базу, Конституционный Суд Украины в 2011 году признал, что обвинения, полученные незаконным путем — "прослушкой" — не могут считаться доказательством. По сути, этим решением вся доказательная база по причастности к делу президента Леонида Кучмы была отвергнута судом.

При этом в деле с убийством саудовского оппозиционного журналиста ситуация развивается в ином ключе.

Убийство средь бела дня

Джамаль Хашогги — оппозиционный журналист из Саудовской Аравии. Родился в 1958 году в влиятельной семье. Его дед был личным врачом короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда, а дядя — Аднан Хашкаджи — саудовский бизнесмен и торговец оружием, в 80-х годах прошлого века его состояние достигло пика и составило 4 миллиарда долларов.

Имея серьезные связи, а также отличное западное образование, Хашогги в 90-х — начале 2000-х был одним из руководителей крупных арабских изданий Al Madina и Arab News. Стал известным из-за критики руководителей Саудовской Аравии, в частности, наследного принца Мухаммеда ибн Салмана, который занимает пост министра обороны и фактически управляет страной. Именно поэтому журналист вынуждено покинул родину в 2017 году, из-за критики политики принца по отношению к Катару.

Джамаль Хашогги

Фактическим предлогом пойти на контакт с представителями Саудовской Аравии стало решение о разводе Хашогги. Для получения необходимых документов, он приехал в Стамбул. Перед визитом в Турцию, журналисту поступил звонок от дипломатов с просьбой подтвердить точную дату и время посещения генконсульства.

Приехав из Лондона в Стамбул 2 октября, Хашогги вместе со своей невестой направился к саудовскому консульству. Оставив ее ждать у входа, мужчина вошел в здание консульства. Он отдал два своих мобильных телефона невесте и попросил ее позвать на помощь, если он не вернется.

Хатице Ченгиз, невеста Джамаля Хашогги ВВС

Девушка прождала его около 5 часов, когда к ней вышел представитель консульства и заявил, что Хашогги уже давно ушел и просил не ждать.

Расчленили тело на 15 частей

На резонансное исчезновение известного и влиятельного журналиста ответила Турция. Спецслужбы Республики сработали мгновенно и заявили, что журналист был убит в консульстве. Вероятно, на территории консульства находилась "прослушка" турецкой разведки, которая и “слила” журналистам страшные детали преступления.

На основе полученных данных журналист либерального издания "Хюрриет" приводит полную картину событий.

“Удушение длится 7-8 минут. Понимая, что Apple Watch на руке у журналиста синхронизирован со смартфоном они хотят попасть туда. Для этого отрезают палец и пытаются включить его с помощью отпечатка пальца. Но попытка оказывается неудачной (Apple Watch не включаются по отпечаткам пальцев) Заявление саудовских властей о перепалке или допросе, в ходе которого возникла ссора, — ложь. Этого не было.

В тот момент, когда "команда смерти" пыталась его обездвижить, Хашогги рефлекторно сопротивляется. Ему на голову надевают пакет и каким-то пластиковым шнуром душат”, — приводит перевод журналист Осман Пашаев в Facebook.

Затем в дело вступает один из близких врачей принца Саудовской Аравии Мухаммед Тубайги. Он по совместительству является Главой совета по Судебной медицине. Включает музыку и расчленяет тело журналиста на 15 частей. Все это происходит в кабинете генерального консула. После расчленения тело пакуют в пакеты, а все следы преступления заливают химикатами.

При этом американское издание CNN опубликовало кадры, на которых мужчина в одежде убитого журналиста выходит из консульства и еще несколько часов ходит по городу. Правда, убитый журналист заходил в посольство в туфлях, а мужчина на видео — в кроссовках.

You couldn’t make his up!!! Literally minutes after #Saudi authorities said Turkish investigators could enter the consulate - a cleaning team arrived and entered the building!!!! #JamalKjashoggi pic.twitter.com/ayXJjMmikU — Jamal Elshayyal جمال (@JamalsNews) 15 октября 2018 г.

Официально Саудовская Аравия отрицала свое участие в убийстве, но конкретных доказательств так и не привела. Министр внутренних дел заявил, что обвинения – это "ложь" в адрес правительства его страны. Правда, вскоре в Королевстве признали, что Хашогги был убит, но во время драки.

Эрдоган в ярости

С момента убийства журналиста с различными заявлениями выступали лидеры международных организаций, а также всех крупных мировых игроков. Президент Франции Эммануель Макрон призвал установить все детали произошедшего и наказать виновных. Аналогичную позицию высказали в ЕС, Германии, а также ООН.

Жестко ответили и в США — Государственный секретарь Майк Помпео дал наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману 72 часа на завершение расследования.

Правда, во вторник, 23 октября, свою версию событий публично перед парламентом озвучил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Реджеп Тайип Эрдоган ВВС

По его словам, на данный момент спецслужбам известно о 18 подданных Саудовской Аравии, которые были причастны к убийству журналиста, все они уже находятся за пределами Турции. Он назвал убийство “варварским” и потребовал наказать всех причастных саудитов в суде на территории Турции, так как преступление было совершено в Стамбуле. Кроме того, опроверг информацию, якобы останки тела были найдены в колодце генконсульства.

"Если саудовская сторона утверждает, что тело Хашогги было передано соучастнику преступления в Турции, то нужно раскрыть личность этого преступника. Эр-Рияд обязан назвать его имя", — подчеркнул Эрдоган.

Также он заявил, что на фоне преступления, актуализировалась необходимость пересмотра Венской конвенции о консульских сношениях. В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не передавала какой-либо стране улики, собранные в ходе следствия по делу журналиста, однако не исключил обмена информацией на уровне разведслужб.

Что будет дальше

Как будет развиваться ситуация дальше — спрогнозировать сложно, ведь каждая из сторон пытается сохранить свое лицо. Как пояснил OBOZREVATEL журналист Осман Пашаев, учитывая информацию Эрдогана о 18 участников убийства, распоряжение убить Джамаля Хашогги дали как минимум высшие чины Саудовской Аравии. А, возможно, речь идет и о самом наследном принце.

"Это давление на самого принца, а что смогут получить, — вопрос. Медиа, которые поддерживают Эрдогана, настаивают, чтобы дело было закрыто лишь после ответа Мухаммед ибн Салман Аль Сауда. Это враг Эрдогана, не Саудовская Аравия, а именно принц. На словах они называют себя братскими мусульманскими народами, но на самом деле это не так... У Турции сейчас, как понимаю, желание заменить наследника", — считает Пашаев.

В этой ситуации немаловажна позиция Соединенных Штатов. По мнению журналиста, западные страны во главе с США могут быть принципиальными. Под вопросом может оказаться оружейный контракт между двумя странами на 300 миллиардов долларов.

"Понятно, что Америка сама себе в ногу не выстрелит. С другой стороны — не стоит так цинично думать о западном обществе, ведь оно зависит от своих избирателей. Политики там чувствуют по-другому. Если США не решатся, то ЕС вполне может пойти на такой шаг", — отметил Пашаев.