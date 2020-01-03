Убийство Сулеймани в Ираке: раскрыты возможные детали спецоперации США

Для ликвидации генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касема Сулеймани вероятно была использована ракета типа AGM-114 Hellfire, выпущенная с беспилотника MQ-9 Reaper.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал бывший военный пилот беспилотных авиационных комплексов (БпАК) Владимир Куприянов. Он объяснил, что месторасположение Сулеймани скорее всего было обнаружено благодаря американской разведки, и, возможно, прикрепленному GPS-трекер к его авто.

Касем Сулеймани "РИА Новости"

По его словам, Вооруженные силы США владеют моделью беспилотника MQ-9 Reaper ("Потрошитель"), которая была создана на базе MQ-1 Predator ("Хищник"). Вероятно, что была применена именно вторая версия.

"Данный беспилотник по своим техническим характеристикам позволяет находится в воздухе целый день. Операторы могут находится на достаточно безопасном расстоянии. База, которая отвечает за Ближний восток, находится то ли в Венеции, то ли в Сицилии", – рассказал специалист.

"Сам беспилотник может находится на достаточно большой высоте, даже подниматься в стратосферу. Это полностью автономная вещи, у него размах крыла под 20 метров, и весит он 1,5-2 тонны. Он просто взлетел на правильной высоте и его не обнаружили радары", – добавил он.

Обломки уничтоженного автомобиля, в котором перемещался Сулеймани Telegram-канал "Милитарист"

Куприянов предположил и такой вариант, что отвечающие за ПВО военные в Ираке были предупреждены о беспилотнике, поэтому его не сбивали и никому о нем не сообщили.

Даже есть такой вариант, что были предупреждены военные в Ираке, которые отвечали за ПВО, и те просто не трогали беспилотник и никому о нем не сообщали.

А в нужный момент по авто Сулеймани была выпущена ракета вероятно типа AGM-114 Hellfire ("Адское пламя"): "Эта ракета не является супер инновационным оружием, но она наводится по камеру, имеет хорошую дальность работы, и как показывает практика, хорошо залетает в форточки, окна и убивает находящихся там людей, нанося повреждение окружающим".

Ракета AGM-114 Hellfire

Как сообщал OBOZREVATEL:

В результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак) в ночь на пятницу, 3 января, погиб генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Сулеймани.

Всего было убито 8 человек.

В сеть попало видео с места ликвидации в багдадском аэропорту Сулеймани.

Убийство Сулеймани может повлечь удары по объектам США и Израиля на Ближнем Востоке со стороны Ирана. В Иране уже пообещали отомстить США за гибель генерала.

Министр обороны Израиля созвал экстренное совещание после убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана.

По словам американского сенатора Криса Мерфи, ликвидация Сулеймани может стать причиной большой войны на Ближнем Востоке.

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