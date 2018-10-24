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Убийство Хашогги в Турции: в деле раскрылись неожиданные детали

14.5тЧитать материал на украинском

Саудовского журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги, который был убит в консульстве в турецком Стамбуле, изначально собирались удерживать в безопасном месте.

Согласно предварительным выводам расследования, прибывшая группа из 15 саудовцев не планировала убивать журналиста, сообщили источники NBC.

"План заключался в том, чтобы убедить журналиста вернуться в ходе беседы в диппредставительстве. В случае отказа Джамаля Хашогги намеревались перевезти в безопасное место в окрестностях Стамбула и продолжить переговоры", - отметил собеседник.

При этом, как утверждают источники, если бы журналист не изменил свою позицию за два дня, его планировали отпустить.

Новости
Убийство журналиста Washington Post в Турции: в деле наметился неожиданный поворот

"В момент убийства в здании генконсульства Саудовской Аравии находились не все 15 саудовцев. Группа была разделена на три команды, каждая из которых отвечала за свое направление деятельности: логистику, безопасность и беседу с Хашогги", - добавили в NBC.

Убийство Хашогги в Турции: в деле раскрылись неожиданные детали
Джамаль Хашогги

Джамаль Хашогги

Джамаль Хашогги - один из самых известных саудовских журналистов, относящихся к реформистскому крылу. Он критиковал нынешние саудовские власти и с 2010 года жил в США. В последние годы печатался в The Washington Post.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хашогги числился без вести пропавшим после того, как зашел в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября.

Позже появилась информация, что он был жестоко убит на территории диппредставительства: во время издевательств Хашогги отрезали пальцы, ввели вещество, которое заставило его замолчать, а затем расчленили. Фрагменты тела журналиста нашли в колодце возле резиденции генконсула.

Турция заявила, что получила записи убийства с Apple Watch журналиста.

Место
ТурцияСтамбул
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rauschensky felix
rauschensky felix
какая ирония судьбы. у хашоги была статья: "время делить сирию". вот и сам он был разделен на части.
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Приходько Егор
Приходько Егор
вот так. всеми любимые США и Саудиты просто убили журналиста. так же как это сделали на Украине. но на Украину никто внимание не обращал, хотя это не единичный случай. каждый кто критикует Порошенко умирает при теракте. Совпадение? не думаю.
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Ларченко Олег
Ларченко Олег
Приходько Егор, Ти маєш на увазі Немцова чи Політковську ? Чи десятки тисяч інших закатованих і вбитих режимом недорослі на якого ти шкурка працюєш ?
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Хорошо его уговаривали вернуться, что аж убили и тело изуродовали.
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