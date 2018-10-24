Убийство Хашогги в Турции: в деле раскрылись неожиданные детали

Саудовского журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги, который был убит в консульстве в турецком Стамбуле, изначально собирались удерживать в безопасном месте.

Согласно предварительным выводам расследования, прибывшая группа из 15 саудовцев не планировала убивать журналиста, сообщили источники NBC.

"План заключался в том, чтобы убедить журналиста вернуться в ходе беседы в диппредставительстве. В случае отказа Джамаля Хашогги намеревались перевезти в безопасное место в окрестностях Стамбула и продолжить переговоры", - отметил собеседник.

При этом, как утверждают источники, если бы журналист не изменил свою позицию за два дня, его планировали отпустить.

"В момент убийства в здании генконсульства Саудовской Аравии находились не все 15 саудовцев. Группа была разделена на три команды, каждая из которых отвечала за свое направление деятельности: логистику, безопасность и беседу с Хашогги", - добавили в NBC.

Джамаль Хашогги

Джамаль Хашогги - один из самых известных саудовских журналистов, относящихся к реформистскому крылу. Он критиковал нынешние саудовские власти и с 2010 года жил в США. В последние годы печатался в The Washington Post.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хашогги числился без вести пропавшим после того, как зашел в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября.

Позже появилась информация, что он был жестоко убит на территории диппредставительства: во время издевательств Хашогги отрезали пальцы, ввели вещество, которое заставило его замолчать, а затем расчленили. Фрагменты тела журналиста нашли в колодце возле резиденции генконсула.

Турция заявила, что получила записи убийства с Apple Watch журналиста.