Убийство Хашогги: Саудовская Аравия объявила бойкот США

Саудовская Аравия крайне негативно отреагировала на резолюцию сената США о прекращении поддержки Вашингтоном Эр-Рияда в йеменском конфликте, а также признании причастности принца Мухаммеда бен Салмана к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

"Королевство осуждает последнюю позицию Сената США, которая базируется на необоснованных обвинениях, а также отвергает вопиющее вмешательство во внутренние дела", — сказано в заявлении МИД страны, опубликованном официальным информационным агентством SPA.

Так, отмечается, что королевство не потерпит любого "неуважения" к своим правителям.

Мухаммед бен Салман LIGA.net

"Эта позиция Сената США посылает неправильные сообщения всем тем, кто хочет вызвать раскол в отношениях Саудовской Аравии и США", — говорится в заявлении.

Напомним: Джамаль Хашогги – колумнист американского издания The Washington Post, который выступал с критикой саудовского правительства и принца Мухаммеда. Он числился без вести пропавшим после того, как вошел в здание консульства в Стамбуле 2 октября. Позже появилась информация, что он был жестоко убит на территории диппредставительства.

Есть версия, что его растворили в кислоте. Стоит отметить, что правоохранители нашли фрагменты тела журналиста в колодце на территории консульства.

В ЦРУ уверены, что именно принц Саудовской Аравии отдал приказ о ликвидации неугодного оппозиционера.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский сенаторы заявили после закрытого доклада ЦРУ, что у них нет сомнений в причастности наследного принца к убийству Хашогги.