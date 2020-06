В Миннеаполисе в четверг, 4 июня, состоялась церемония прощания с Джорджем Флойдом, убийство которого полицейским повлекло масштабные протесты не только в США, но и в других странах.

На поминальной службе собрались родные и друзья погибшего афроамериканца, участники митингов, местные чиновники и общественные деятели, передает The New York Times (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Выступая с речью, священник Аль Шарптон подчеркнул: "Причина, по которой мы никогда не могли быть теми, кем хотели и мечтали стать, заключается в том, что вы держали свое колено на нашей шее".

"Его убила не пандемия коронавируса. Я хочу четко заявить об этом. Другая пандемия, с которой мы слишком знакомы в Америке, пандемия расизма и дискриминации", – отметил адвокат семьи Флойд Бенджамин Крамп.

По его словам, церемония является "призывом к Америке и призывом к справедливости о том, что мы не допустим, чтобы его смерть была напрасной".

Перед присутствующими выступил также младший брат Флойда Филониз. Он сказал, что куда бы не пошел, видел протестующих людей, для которых Флойд был важен и за которого они "цеплялись".

Филониз добавил, что уверен – справедливость восторжествует, потому что Джордж "тронул сердца миллионов людей".

Президент Северного центрального университета в Миннеаполисе Скотт Хейган во время прощания объявил о введении для студентов стипендии имени Флойда, передает CNN. Он также призвал руководителей других американских вузов создать свой собственный мемориальный стипендиальный фонд.

"Protest against evil. Join the young people in the streets...we cannot cooperate with evil, we cannot cooperate with injustice." Lead Floyd family attorney Benjamin Crump speaks at Minneapolis memorial service for George Floyd. https://t.co/UXPeVFSDMX pic.twitter.com/3QSXHWaHMk

"Everywhere you go and see people, how they clinged to him, they wanted to be around him. And George, he was like a general. Every day, he walks outside, there would be a line of people...that wanted to greet him."



-George Floyd's brother, Philonise Floyd https://t.co/hEm2mxmDUW pic.twitter.com/zECGPPc0lt