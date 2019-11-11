У Зеленского все знали: вспыли неожиданные подробности скандала с импичментом Трампа

Украина знала, что США заморозят военную помощь, если Киев не начнет расследовать уголовное дело против сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Об этом якобы предупреждал арестованный в Штатах бизнесмен Лев Парнас, пишет The New York Times.

Сообщается, что на встрече украинскую сторону представлял первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир. Кроме Парнаса на встрече также присутствовал его деловой партнер Игорь Фруман.

В беседе двух сторон также было озвучено, что вице-президент Майк Пенс не поедет на инаугурацию Зеленского, если не будет объявлено о расследовании в отношении Байдена-младшего.

Адвокат задержанного Джозеф Бонди отметил, что Парнас действовал по указанию адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. Однако последний все отрицает.

При этом Шефир подтвердил изданию, что встреча действительно была. Однако отметил, что вопрос военной помощи не поднимался. По его словам, Парнас и Фруман хотели, чтобы Зеленский встретился с Джулиани.

Дональд Трамп

Шефир добавил, что украинская сторона не воспринимала бизнесменов, как официальных представителей и не считала, что они могут представлять правительство США.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США 10 октября задержали бизнесменов Игоря Фрумана и Льва Парнаса, которые помогали адвокату президента Штатов Дональда Трампа в связанных с Украиной делах. Они занимались сбором средств в комитете, помогавшем адвокату Руди Джулиани в расследовании дела демократа Джо Байдена.

Позже в США суд взял под стражу с возможностью залога бизнесменов Фрумана и Парнаса, которых подозревают в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. Сумма залога – миллион долларов для каждого.

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