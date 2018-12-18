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У Путина последний шанс: в НАТО поставили России жесткий ультиматум

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НАТО дало последний шанс России начать выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в интервью Postimees, напомнив об ультиматуме США.

"Мы дали России последнюю возможность снова начать выполнять договор, призвали сделать это в течение 60 дней. Если она этого не сделает, то США откажутся от договора, как они однозначно сказали", – подчеркнул Столтенберг.

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Он добавил, что в таком случае НАТО будет вынуждено ответить. Более того, в Альянсе уже обсуждают, каким образом они поступят.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

nato.int

"Мы ответим сбалансировано, но сейчас еще рано говорить, каким именно образом. Дело серьезное. Часть этого касается тактики предупреждения и сдерживания, но часть заключается и в вопросе, возможно ли ввести новые инициативы по контролю за вооружением, чтобы сохранить действовавший до сих пор режим контроля за вооружением настолько, насколько это возможно", – заявил Столтенберг.

Напомним: 20 октября Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, так как Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные крылатые ракеты. В свою очередь в России заявили, что Вашингтон не имеет доказательств нарушений.

Позже США предупредили, что могут разорвать еще один стратегический договор о ядерном оружии с Россией, а Трамп пригрозил, что Штаты будут наращивать ядерный арсенал для оказания давления на Россию и Китай.

Встреча министров обороны НАТО

Встреча министров обороны НАТО

Йенс Столтенберг / Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 декабря США дали России 60 дней для возврата к выполнению Договора, пригрозив остаточно выйти из него. Столтенберг поддержал ультиматум Штатов, отметив, что Россия получила последний шанс.

Позже в Минобороны РФ пожаловались, что Пентагон проигнорировал обращения Сергея Шойгу по поводу разногласий по ДРСМД.

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персона
Йенс Столтенберг
Место
США
Тег
НАТО
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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
ты ублюдок. своим рабам будешь шансы давать. а будет как скажет Россия.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Интересно, а можно американские беспилотники приравнять к ракетам средней или меньшей дальности?
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Уже многие люди говорят что у Столтенберга лицо дауна и зачастую он несёт хрень по идиотизму сравнимую с мозговыми полюциями чубатых дебилов. Прав был Валенса утверждая что мировая и особенно европейская полит. элита давно выродилась и по сути представляет собой сборище петрушек и шутов гороховых.
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