У Путина последний шанс: в НАТО поставили России жесткий ультиматум

НАТО дало последний шанс России начать выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в интервью Postimees, напомнив об ультиматуме США.

"Мы дали России последнюю возможность снова начать выполнять договор, призвали сделать это в течение 60 дней. Если она этого не сделает, то США откажутся от договора, как они однозначно сказали", – подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что в таком случае НАТО будет вынуждено ответить. Более того, в Альянсе уже обсуждают, каким образом они поступят.

Йенс Столтенберг nato.int

"Мы ответим сбалансировано, но сейчас еще рано говорить, каким именно образом. Дело серьезное. Часть этого касается тактики предупреждения и сдерживания, но часть заключается и в вопросе, возможно ли ввести новые инициативы по контролю за вооружением, чтобы сохранить действовавший до сих пор режим контроля за вооружением настолько, насколько это возможно", – заявил Столтенберг.

Напомним: 20 октября Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, так как Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные крылатые ракеты. В свою очередь в России заявили, что Вашингтон не имеет доказательств нарушений.

Позже США предупредили, что могут разорвать еще один стратегический договор о ядерном оружии с Россией, а Трамп пригрозил, что Штаты будут наращивать ядерный арсенал для оказания давления на Россию и Китай.

Встреча министров обороны НАТО Йенс Столтенберг / Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 декабря США дали России 60 дней для возврата к выполнению Договора, пригрозив остаточно выйти из него. Столтенберг поддержал ультиматум Штатов, отметив, что Россия получила последний шанс.

Позже в Минобороны РФ пожаловались, что Пентагон проигнорировал обращения Сергея Шойгу по поводу разногласий по ДРСМД.